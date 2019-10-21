"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

22
Вт., жовт.
21 Нові матеріали

Гончарук допускає часткову приватизацію 10 держпідприємств-гігантів

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Кабінет міністрів України затвердить план приватизації державних підприємств до кінця поточного року.

Про це на брифінгу повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"До кінця року ми плануємо визначитися для того, щоб показати суспільству, який у нас план. Зараз триває оновлення Фонду державного майна", — поінформував Гончарук.

За його словами, з тисяч держпідприємств є значна частина, зокрема, спиртзаводи або бази відпочинку, які служать "кормушками" для чиновників і мають бути приватизовані якнайшвидше, щоб стати ефективними і прибутковими.

Читайте також: Велика приватизація по-українськи

Очільник уряду також допустив часткову приватизацію до 10 великих держпідприємств, які виконують соціально значущі функції. Серед таких він назвав "Укрпошту". "Ці підприємства або можуть бути заборонені до приватизації повністю, або, що мені подобається більше, підготовлені до так званого IPO, тобто, до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів", — сказав Гочарук.

Нагадаємо:

уряд Олексій Гончарук приватизація