Гончарук допускає часткову приватизацію 10 держпідприємств-гігантів

Про це на брифінгу повідомив прем'єрміністр України Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"До кінця року ми плануємо визначитися для того, щоб показати суспільству, який у нас план. Зараз триває оновлення Фонду державного майна", — поінформував Гончарук.

За його словами, з тисяч держпідприємств є значна частина, зокрема, спиртзаводи або бази відпочинку, які служать "кормушками" для чиновників і мають бути приватизовані якнайшвидше, щоб стати ефективними і прибутковими.

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Очільник уряду також допустив часткову приватизацію до 10 великих держпідприємств, які виконують соціально значущі функції. Серед таких він назвав "Укрпошту". "Ці підприємства або можуть бути заборонені до приватизації повністю, або, що мені подобається більше, підготовлені до так званого IPO, тобто, до виходу на іноземні майданчики для залучення системних інвесторів", — сказав Гочарук.

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