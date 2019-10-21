США вперше поступилися Китаю за кількістю багатіїв – дослідження

Про це йдеться у щорічному дослідженні швейцарського банку Credit Suisse, інформує БІЗНЕС.

За підрахунками банку, у Китаї налічується майже 99,9 млн найбагатших людей світу, що більш як на мільйон більше, ніж у США – 98,8 млн осіб. Для порівняння у Німеччині нарахували всього 25 мільйонів багатіїв.

Згідно класифікації Credit Suisse, до списку найбагатших зараховуються особи з доходом вище $109,5 тис.

Водночас за кількістю мільйонерів США досі залишаються лідером – до цієї категорії віднесли близько 18,6 мільйона американців, а в Китаї таких 4,4 мільйона осіб. Всього у світі, за підрахунками банку, статки більше 1 мільйона доларів мають 46,8 мільйона людей – менше 1% дорослого населення Землі.

Зазначається, що з 2010 по 2019 роки кількість мільйонерів у США зросло з 7,4 до 18,6 мільйонів осіб, у КНР – з 38 тисяч до 4,4 мільйона осіб.

Нагадаємо: