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У 2020 році український бізнес очікує майже 33 тис. перевірок

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Державна регуляторна служба оприлюднила проєкт плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, який планується ухвалити 15 листопада.

Відповідний план оприлюднений на Інспекційному порталі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.

Згідно з документом, наступного року планується провести 32 381 перевірку підприємств та підприємців.

Лідером за кількістю запланованих перевірок на 2020-й, як і минулого року, лишається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Згідно з даними за 2018-2019 роки, цей орган має найвищий показник фіксації порушень.

Серед областей лідирують Харківська і Дніпропетровська області – на них припадає майже 17% усіх перевірок. Проте в Офісі зауважили, що статистика враховує лише ті органи, що формують плани з розподілом за територіальними управліннями, тому не відображає картину на 100%.

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Так, згідно з планом, у 2020 році очікуються перевірки наступних контролюючих органів:

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій (44 245 перевірок);

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (22 434 перевірки);

- Державна служба України з питань праці (16 637 перевірок);

- Державна екологічна інспекція України (11 328 перевірок);

- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (6 180 перевірок);

- Державна архітектурно-будівельна інспекція України (3 712 перевірок);

- Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (3 512 перевірок);

- Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (1702 перевірки);

- Пенсійний фонд України (1150 перевірок);

- Державна служба України з безпеки на транспорті (860 перевірок).

Нагадаємо:

бізнес перевірки