У 2020 році український бізнес очікує майже 33 тис. перевірок

Державна регуляторна служба оприлюднила проєкт плану здійснення комплексних заходів державного нагляду (контролю) на 2020 рік, який планується ухвалити 15 листопада.

Відповідний план оприлюднений на Інспекційному порталі, інформує БІЗНЕС з посиланням на Офіс ефективного регулювання.

Згідно з документом, наступного року планується провести 32 381 перевірку підприємств та підприємців.

Лідером за кількістю запланованих перевірок на 2020-й, як і минулого року, лишається Державна служба з надзвичайних ситуацій. Згідно з даними за 2018-2019 роки, цей орган має найвищий показник фіксації порушень.

Серед областей лідирують Харківська і Дніпропетровська області – на них припадає майже 17% усіх перевірок. Проте в Офісі зауважили, що статистика враховує лише ті органи, що формують плани з розподілом за територіальними управліннями, тому не відображає картину на 100%.

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Так, згідно з планом, у 2020 році очікуються перевірки наступних контролюючих органів:

- Державна служба України з надзвичайних ситуацій (44 245 перевірок);

- Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (22 434 перевірки);

- Державна служба України з питань праці (16 637 перевірок);

- Державна екологічна інспекція України (11 328 перевірок);

- Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру (6 180 перевірок);

- Державна архітектурно-будівельна інспекція України (3 712 перевірок);

- Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками (3 512 перевірок);

- Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії (1702 перевірки);

- Пенсійний фонд України (1150 перевірок);

- Державна служба України з безпеки на транспорті (860 перевірок).

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