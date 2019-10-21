Кабміну пропонують ввести нові податки з реклами тютюнових виробів та фармпродукції

Комітет Верховної ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування рекомендує Кабміну запровадити нові податки і збори, надходження від яких будуть спрямовані на підтримку людей, хворих на орфанні (рідкісні) захворювання.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

Комітет під час засідання напрацював рекомендації щодо вирішення проблем у сфері надання медичної допомоги хворим на рідкісні (орфанні) захворювання.

"Пропонується розглянути можливість запровадження нових податків і зборів, зокрема з реклами фармацевтичної продукції, тютюнових виробів, а також з виробництва та обігу солодких газованих напоїв з підвищеним вмістом цукру, спрямувавши надходження від цих податків і зборів на забезпечення пацієнтів з рідкісними захворюваннями лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання", — вказано у повідомленні.

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Крім того, у комітеті рекомендують уряду при підготовці проекту держбюджету на наступні роки передбачати видатки на повне покриття витрат із забезпечення орфанних хворих необхідними для лікування цих захворювань лікарськими засобами та харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання відповідно до потреби.

Довідка: Рідкісним (орфанним) захворюванням вважається захворювання, яке загрожує життю людини, або яке хронічно прогресує, призводить до скорочення тривалості життя громадянина або до його інвалідності, поширеність якого серед населення не частіше ніж один випадок на 2000 осіб. 80% орфанних захворювань генетично обумовлені та тривають протягом усього життя людини і потребують постійного лікування.