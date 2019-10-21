В уряді сказали, коли очікують місію МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до України з робочим візитом через декілька тижнів.
Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"Наші міністри весь цей тиждень знаходилися у США і продовжували працювати з колегами з МВФ над новою трирічною програмою для України. Домовилися про те, що через 2 тижні колеги з МВФ приїдуть до України зі зворотним візитом", — написав Гончарук.
Він сподівається, що під час чергового візиту місії МВФ буде "досягнуто серйозного прогресу" і вже до кінця року Україна отримає нову програму підтримки.
Нагадаємо:
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- У Нацбанку заявили, що переговори щодо наступного траншу МВФ заморожені через проблеми "ПриватБанку", однак прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував цю інформацію.
- 17 жовтня українська делегація зустрілася у Вашингтоні з керівництвом МВФ.