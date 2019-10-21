В уряді сказали, коли очікують місію МВФ

Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до України з робочим візитом через декілька тижнів.

Про це заявив прем’єр-міністр Олексій Гончарук на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"Наші міністри весь цей тиждень знаходилися у США і продовжували працювати з колегами з МВФ над новою трирічною програмою для України. Домовилися про те, що через 2 тижні колеги з МВФ приїдуть до України зі зворотним візитом", — написав Гончарук.

Він сподівається, що під час чергового візиту місії МВФ буде "досягнуто серйозного прогресу" і вже до кінця року Україна отримає нову програму підтримки.

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