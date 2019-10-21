Прилуцька мерія закликає Зеленського ветувати "тютюновий" закон

Прилуцька міська рада звернулася до президента України, Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо тимчасового припинення виробництва на ПрАТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки”".

Відповідний документ опублікований на сайті міськради, інформує БІЗНЕС.

Автори звернення закликають главу держави накласти вето на закон №1049, зокрема "тютюнової" поправки № 8 до нього, з метою проведення додаткового вивчення та обговорення із залученням представників тютюнової галузі та інших зацікавлених фахівців.

Наголошується, що цей закон загрожує суттєвим скороченням виробництва на тютюновій фабриці, звільненням працівників, погіршенням соціально-економічного становища міста Прилуки та Чернігівської області в цілому. Також зазначається, що вступ у дію вказаного закону негативно позначиться на виконанні міського бюджету 2019 року та формування бюджету на 2010 рік.

Нагадаємо:

4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" розкритикували поправку №8 до законопроєкту №1049, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.

8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049.

9 жовтня тютюнові компанії заявили про ймовірне закриття фабрик в Україні.

18 жовтня тютюнова фабрика "В.А.Т. — Прилуки", яка входить у міжнародну групу компаній British American Tobacco, зупинила виробництво.

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського гсоподарства Тимофій Милованов заявив, що тютюнові компанії хочуть кращих умов, тому шантажують уряд.

Довідка: Компанія British American Tobacco — один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, яка має підприємства у 42 країнах. В Україні їй належить АТ "Тютюнова компанія "В.А.Т.-Прилуки" (Чернігівська область), створена в 1993 році на базі Прилуцької тютюнової фабрики.

Підприємство виробляє більше 10 марок сигарет, серед яких Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і "Прилуки". Продукція експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.