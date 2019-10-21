"Чорна п'ятниця": українці в середньому готові витратити 3139 грн на покупки

Про це свідчать дані дослідження інтернет-підприємництва та купівельної спроможності Black-Friday.Global, яке останні кілька років пильно стежить за тенденціями акції в Україні та за кордоном, інформує БІЗНЕС.

Найближча "Чорна п'ятниця" в Україні відбудеться 29 листопада 2019 року, і за даними опитування, про її існування знають 88% українців.

Зазначається, що українці планують брати участь в розпродажах як в інтернет-магазинах, так і в торгових центрах міста, і готові витратити 3139 гривень, це приблизно $121. "Менше українців в "Чорну п'ятницю" витратять жителі Туреччини ($ 81), Філіппін ($ 68), В'єтнаму ($ 83). Найменше готові витратити в Пакистані ($35 ). У доларовому еквіваленті більше інших на Black Friday витрачають жителі США, Великої Британії, Ірландії, Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

Крім того, 38% українців вказують, що вже визначилися з покупкою і знають, що придбають. Статистика останніх років показує, що в Україні в першу п'ятірку входять наступні категорії: одяг, взуття, побутова техніка, електроніка та косметика з парфумерією. Загальносвітова тенденція свідчить, що найпопулярнішими товарами є одяг і взуття (і взагалі товари фешн-індустрії).

У Black-Friday.Global повідомляють, що середня знижка по Україні в день розпродажів минулого року зовсім незначно зменшилася (з 66% у 2017 році до 64% ​​в 2018). Цікаво, що ці цифри практично збігаються зі знижковими очікуваннями українців в цей день (62%).

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Найбільше сподівань на "Чорну п'ятницю" покладають в Білорусі, Греції, Перу і Казахстані. "На жаль, в цих країнах жителі чекають знижок, які на 8-10% перевищують можливості місцевих магазинів. Моніторинг ринкової ситуації в Україні, Нігерії, ПАР і на Філіппінах показав, що в цих країнах ритейл може запропонувати несподівано високі знижки, які покупці, швидше за все, не очікують", — зазначили в дослідженні.

Дані Black-Friday.Global показують, що трохи більше половини покупців з України (53,4%) охочіше здійснюють онлайн-покупки в "Чорну п'ятницю" через телефон, 41,6% через комп'ютер і всього лише 4,9% через планшет .