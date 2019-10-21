За п`ять років кількість кібератак в Україні зросла в 2,5 рази

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на платформу для роботи з відкритими даними Опендатабот.

Зазначається, що стрибок кількості всіх кіберзлочинів відбувся в 2017 році. "Значною мірою він пов'язаний із вірусом "Петя". Однак відтоді кількість інформаційних злочинів не знижується. Та кількість справ, порушених проти кіберзлочинців, зростає не лише через те, що почастішали самі злочини. Друга причина – побільшало фахівців, здатних ці злочини виявити", – кажуть експерти.

За даними платформи, від вірусу "Петя" постраждали тисячі компаній, але заяви в кіберполіцію про втрачені дані часто залишалися без відповідей. В Опендатабот констатують, що нині ситуація змінилася, однак залишається складною.

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"Збільшення кількості таких злочинів в останні два роки значною мірою пов'язане з тим, що поступово штат співробітників кіберполіції все-таки розширюється і відповідно більше порушується кримінальних справ. Але, на жаль, левова частка таких справ або не доходить до суду, або розвалюється в суді через погане збирання доказів слідчими органами. У нашій країні зовсім небагато грамотних слідчих і експертів, які могли б кваліфіковано, з усіма необхідними доказами, довести до суду злочин цих категорій", – пояснює адвокат Максим Лазарєв.

Зокрема, повідомляється, що з початку 2015 було порушено 4749 справ за ст. 361 [передбачає притягнення до відповідальності за незаконне проникнення до комп’ютерів, систем чи мереж і втручання в їхню роботу (або її блокування)], а вироків за ними винесено тільки 113.

Що ж до злочинів, передбачених ст. 361-1 [передбачає санкції за написання та поширення вірусів, незалежно від того, робиться це безкорисливо чи за гроші], то тут спостерігається відразу два стрибки: у 2015 році зареєстровано 21 такий випадок, у 2016 – 15, у 2017 – 35, у 2018 – 134.

Лавиноподібно зростає кількість злочинів за ст. 362 [передбачає покарання для тих, хто мав право доступу до комп’ютера чи мережі, але скористався ним для інших цілей. Якщо ви перед звільненням знищите на своєму службовому комп’ютері важливу інформацію, то ваші дії підпадатимуть під цю статтю]. У 2015 році за цією статтею було відкрито 75 справ, у 2016 – вже 311, у 2017 – 670, у 2018 – 1070.

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