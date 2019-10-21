Гончарук хоче домовитися з тютюновими компаніями

Кабінет міністрів України планує цього тижня провести зустріч з представниками тютюнових компаній для обговорення скандальної поправки до законопроєкту №1049 .

Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.

"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", — сказав Гончарук.

Він зауважив, що правка до законопроєкту №1049, яка викликала незадоволення тютюнових компаній, була подана не урядом, а народним депутатом.

"Ми з повагою ставимось до позиції кожного народного депутата. Думаю, ми на цьому тижні знайдемо вихід з ситуації і вирішимо проблему, яка так турбує бізнес", — додав очільник уряду.

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