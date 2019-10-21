Гончарук хоче домовитися з тютюновими компаніями

Кабінет міністрів України планує цього тижня провести зустріч з представниками тютюнових компаній для обговорення скандальної поправки до законопроєкту №1049.
Про це на брифінгу за підсумками засідання уряду заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує БІЗНЕС.
"Тютюнові компанії є одними з найбільших платників податків в Україні. Ми, звичайно, уважно стежимо за тим, що відбувається. На цьому тижні плануємо провести з ними зустріч, щоб пояснити позицію уряду та знайти спільну мову з ними. Нам важливо, щоб не тільки вони, а й будь-який бізнес бачив, що ми не будемо стояти на боці лобістів окремих інтересів", — сказав Гончарук.
Він зауважив, що правка до законопроєкту №1049, яка викликала незадоволення тютюнових компаній, була подана не урядом, а народним депутатом.
"Ми з повагою ставимось до позиції кожного народного депутата. Думаю, ми на цьому тижні знайдемо вихід з ситуації і вирішимо проблему, яка так турбує бізнес", — додав очільник уряду.
Нагадаємо:
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Зокрема, у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн" розкритикували поправку №8 до законопроєкту №1049, яка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, що значно вище діючої. На думку тютюновиробників, це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049.
- 9 жовтня тютюнові компанії заявили про ймовірне закриття фабрик в Україні.
- 18 жовтня тютюнова фабрика "В.А.Т. — Прилуки", яка входить у міжнародну групу компаній British American Tobacco, зупинила виробництво.
- Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського гсоподарства Тимофій Милованов заявив, що тютюнові компанії хочуть кращих умов, тому шантажують уряд.