В Україні вступив у дію Кодекс про банкрутство

З сьогоднішнього дня, 21 жовтня, вводиться в дію Кодекс України з процедур банкрутства.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Міністерства юстиції України.

"Завдяки введенню Кодексу, Україна наступного року може піднятися на 10 позицій у рейтингу Світового банку з легкості ведення бізнесу", – зазначила заступник міністра юстиції Валерія Коломієць.

За її словами, Кодекс містить раціональні новели, що оптимізують процедуру та закривають існуючі у законі "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" прогалини, має чітке окреслення напрацьованої за зазначеним законом практики у правові норми.

Зокрема, Кодекс передбачає:

- спрощення порядку відкриття провадження у справах про банкрутство;

- усі майнові спори за участю боржника зосереджуються у справі про банкрутство;

- арешт майна боржника можливий виключно у межах справи про банкрутство;

- звільнення активів боржника з податкової застави та скасування арештів на майно здійснюється ухвалою суду у справі про банкрутство;

- створення єдиної саморегульованої організації арбітражних керуючих тощо.

Також Кодекс врегульовує принципово нову для України процедуру відновлення платоспроможності фізичних осіб.

"Основні принципи цієї процедури є достатньо лояльними стосовно банкрута: відкриття процедури виключно за ініціативою боржника, можливість задоволення вимог кредиторів шляхом реструктуризації та/або погашення боргів шляхом реалізації всього майна боржника, що входить у ліквідаційну масу, недоторканність житла, неможливість повторної процедури банкрутства", — зазначили у Мін'юсті.

Нагадаємо, 15 квітня 2019 року тодішній президент України Петро Порошенко підписав Кодекс про процедури банкрутства, який має забезпечити зростання України в рейтингу Doing Business.