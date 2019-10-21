В уряді побоюються реакції інвесторів на жарт "Кварталу" про Гонтареву

Жарти студії "Кварталу 95" щодо екс-глави Нацбанку України Валерії Гонтаревої інвестори можуть сприйняти як підтвердження зв'язків між олігархами та владою.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

Йдеться про номер "Кварталу" на телеканалі "1+1", який вийшов 20 жовтня — у день народження Гонтаревої. У випуску шоу комік Євген Кошовий та жіноча частина національного хору імені Верьовки виконали пісню-пародію "Горіла хата", в якій висміяли підпал будинку екс-глави НБУ.

"Більшість зовнішніх інвесторів сприймають Гонтареву як видатного реформатора. За її керівництва, НБУ перейшов на гнучке курсоутворення та інфляційне таргетування. Це технічні терміни, які описують яким чином НБУ сьогодні приймає рішення. Новий тип прийняття рішень дозволив, на думку експертів і інвесторів (і я погоджуюсь), забезпечити низьку інфляцію і стабільність курсу сьогодні", — написав міністр.

Він додав, що зовнішні інвестори асоціюють "Квартал 95" із владою. "І жарти проти Гонтаревої можуть і будуть сприйматись як підтвердження зв`язків між олігархами і владою. Це може бути несправедливо, але така є реальність. Тому, номер "95 кварталу" про Гонтареву прямим чином впливає на інвестиційний клімат в Україні і цей вплив негативний", — вважає Милованов.

У дискусії під постом він також зазначив, як про такий виступ дізнаються інвестори. "Офіцери МВФ отримають відео. Неформально розкажуть про це аналітикам, які стежать за Україною. Ті напишуть негативні коментарі та розішлють у закритій підписці", — написав Милованов.

У свою чергу, міністр культури Володимир Бородянський у Facebook повідомив, що йому соромно за Національний хор імені Верьовки.

Сама Гонтарева назвала виступ "Кварталу" соромом і насміханням з людського горя.

Прем’єрміністр Олексій Гончарук заявив, що радіти з пожежі у сусіда неправильно, але "ми живемо у демократичній країні, де кожен має право жартувати, як йому подобається". Водночас українському олігарху Ігорю Коломойському сподобався номер студії "Кварталу 95" про підпал будинку Гонтаревої. Він зізнався, що не бачив номер, але пообіцяв подивитися. Зрештою він сказав: "Браво!" і додав, що номер йому "дуже сподобався". "З приводу того (сподобалось, – ред.), що "згоріла від сорому", – сказав він у коментарі проєкту Радіо Свобода "Ньюзрум". Нагадаємо: