Українські пасічники просять підтримки у Зеленського

Про це йдеться у колектиному зверненні, адресованому президентові України, голові Верховної Ради України та прем’єрміністру України, інформує БІЗНЕС.

Зокрема, вони просять розробити та затвердити Комплексну державну цільову програму розвитку бджільництва в Україні до 2025 року для забезпечення збалансованого підходу до розвитку бджільництва, підвищення конкурентоспроможності медової галузі на внутрішньому та зовнішніх ринках, вирішення соціальних проблем тощо.

Також пасічники закликають доручити Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Державній службі України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

- забезпечити системний перегляд законодавчих та нормативно-правових актів у сфері виробництва та реалізації меду у відповідності до директив ЄС і вимог часу;

- ініціювати перегляд умов зони вільної торгівлі з ЄС в частині збільшення тарифної квоти на експорт українського меду до ЄС;

- підготувати протягом 2019 року, спільно з асоціаціями бджолярів, зміни та доповнення до застарілого Закону України "Про бджільництво" тощо.

Крім того, бджолярі пропонують впровадити заходи для збереженням здоров’я бджіл та охорони довкілля; посилити відповідальність за використання пестицидів і агрохімікатів, які не внесені до Державного реєстру; забезпечити своєчасне оповіщення бджолярів щодо проведення робіт із обробки сільськогосподарських культур; розробити програму збереження біорізноманіття комах-запилювачів і захисту поширених в Україні аборигенних рас бджіл (українська і карпатська порода, поліська популяція).

Також вони просять рекомендувати органам держаної виконавчої влади та місцевого самоврядування розробити та впровадити обласні програми підтримки розвитку галузі бджільництва з урахуванням специфіки регіонів, регіональні програми "Шкільний мед" тощо.

Нагадаємо, у вересні 2019 року роздрібна ціна на мед також пішла вниз – протягом останніх тижнів вона впала з 130-150 грн/кг до 100 грн/кг і навіть нижче. Пасічники пояснювали цю ситуацію укріпленням гривні по відношенню до долара та євро. Також вони звинувачували експортерів меду, які, за їх словами, наживаються на бджолярах.