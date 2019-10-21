Про це свідчать результати чергового опитування про умови банківського кредитування за IV квартал 2019 року, проведеного Національним банком у III кварталі цього року, інформує БІЗНЕС.

"Поточне опитування засвідчило упевненість банків у перспективах зростання кредитування: 74% респондентів прогнозують збільшення портфеля корпоративних та роздрібних кредитів. Такі очікуваннязберігаються вже близько трьох років. Баланс відповідей зростання корпоративного портфеля досяг найвищого значення за всю історію спостережень – 53%", — зазначили у НБУ.

Рекордними також були баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств (53% та 62% відповідно). Очікування окремих великих банків другий квартал поспіль зміщувалися у бік несуттєвого зниження якості кредитного портфеля домогосподарств.

Якість кредитів бізнесу, на думку респондентів, не зміниться.

За даними опитування, у третьому кварталі попит корпорацій на кредити збільшився. Більшою мірою – попит на короткострокові кредити та кредити МСП. Проте попит на довгострокові позики та кредити великим підприємствам також розширився. Вперше з кінця 2017 року банки вказали, що зростанню попиту на кредити сприяло зниження відсоткових ставок.

"Іншими драйверами попиту були потреби бізнесу в оборотному капіталі та коштах для інвестицій. Окремі великі банки заявили, що кредити від інших банків та наявність власних коштів у підприємств негативно впливали на кредитний попит. У наступні три місяці попит надалі зростатиме – так вважає більшість опитаних фінустанов.

Іншими драйверами попиту були потреби бізнесу Окремі великі банки заявили, що кредити від інших банків та наявність власних коштів у підприємств негативно впливали на кредитний попит", — зазначили у НБУ.

У наступні три місяці попит надалі зростатиме – так вважає більшість опитаних фінустанов. Опитані банки очікують, що у четвертому кварталі найсуттєвіше може збільшитися валютний ризик, натомість кредитний ризик знизиться.

Опитування проводилося з 19 вересня до 10 жовтня 2019 року серед кредитних менеджерів 50 банків. Відповіді надали всі респонденти, їхня частка в загальному обсязі активів банківської системи становить 99%.

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