В Україні знову зростуть ціни на газ для промисловості

У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни на газ для промисловості зростуть на 18,4-19,6%.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу НАК "Нафтогаз України".

У компанії наголошують, що запропоновані ціни на природний газ із ресурсу компанії диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

"У залежності від цих показників, "Нафтогаз" пропонує газ за ціною 5 861,00 – 6 463,00 грн/тис. кубометрів (без ПДВ та витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами)", — пояснили в компанії.

У порівнянні з цінами на жовтень 2019 року, у листопаді ціни зростуть на 18,4-19,6%. За даними "Нафтогазу", така зміна зумовлена зростанням цін на газ на європейському ринку, звідки Україна імпортує газ. Так, ціни газу на європейських хабах з постачанням в листопаді перевищують поточні майже наполовину.

Нагадаємо, у квітні 2019 року "Нафтогаз" зницив ціни на газ для промислових споживачів на 19% до 5990 грн/тис. кубометрів (без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами).