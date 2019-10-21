Корпорація "Богдан" звернулася до послів G7 через справу Гладковського (ОНОВЛЕНО)

Корпорація "Богдан Моторс" звернулася до послів країн G7 у зв`язку з арештом її президента Олега Гладковського.
Про це йдеться у заяві корпорації, інформує БІЗНЕС.
У "Богдан Моторс" заявляють продовження політично мотивованих дій і необґрунтованих звинувачень щодо Гладковського. "У корпорації не раз закликали світове співтовариство звернути увагу на факти ручного управління правоохоронними органами і судами з боку узурпованої владної вертикалі в Україні", — йдеться в заяві.
Зокрема, компанія спростувала звинувачення у завищенні вартості вантажівок.
"Вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів", — заявили в компанії. При цьому наголошується, що діяльність підприємства постійно контролювали відповідні держоргани.
У корпорації заявляють, що останні події "вносять велику нервозність у настрої працівників". "Тому результат такого перебігу подій ставить під загрозу в найближчій перспективі виконання держоборонзамовлення", — попереджають у корпорації.
Додамо, що сьогодні, 21 жовтня, у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн.
За даними УНІАН, наразі триває оформлення документів. Захист Гладкоського сподівається, що вже сьогодні його випустять із слідчого ізолятора.
Нагадаємо:
- 19 липня НАБУ провело обшуки в офісі компанії "Богдан Моторс". У Бюро зазначили, що обшуки проводилися в рамках розслідування справи про розтрату державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України. На думку слідства, у 2015-2018 рр. посадові особи незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.
- 24 липня НАБУ знову провело обшук в офісі компанії "Богдан Моторс".
- 25 липня "Богдан Моторс" просив послів "Великої сімки" про захист від НАБУ.
- 17 жовтня агенти НАБУ затримали президента корпорації "Богдан Моторс" Олега Гладковського, який намагався вилетіти з України. Наступного дня йому повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем, а також про декларування недостовірних відомостей. Згідно з даними слідства, Гладковський використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби для одержання неправомірної вигоди "Богдан Моторс", в якій він є кінцевим власником.
За даними слідства, він забезпечив включення у державне оборонне замовлення та подальшу закупівлю за рахунок держбюджету вантажних автомобілів підвищеної прохідності МАЗ 6317 (Богдан 6317) за завищеними цінами у дочірнього підприємства "Автоскладальний завод №2", який входить у "Богдан Моторс". Таким чином державі було завдано збитків у сумі понад 10,6 млн грн. Також встановлено, що він не задекларував доходи подружжя, отримані від здачі в оренду елітної нерухомості в центрі столиці, — $54 тис. за 2016 рік, $63 тис. за 2017 рік і $47,5 тис. за 2018 рік.
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19 жовтня Вищий антикорупційний суд заарештував Олега Гладковського на два місяці, але він може вийти під заставу 10,6 млн грн.