Корпорація "Богдан" звернулася до послів G7 через справу Гладковського (ОНОВЛЕНО)

Корпорація "Богдан Моторс" звернулася до послів країн G7 у зв`язку з арештом її президента Олега Гладковського.

Про це йдеться у заяві корпорації, інформує БІЗНЕС.

У "Богдан Моторс" заявляють продовження політично мотивованих дій і необґрунтованих звинувачень щодо Гладковського. "У корпорації не раз закликали світове співтовариство звернути увагу на факти ручного управління правоохоронними органами і судами з боку узурпованої владної вертикалі в Україні", — йдеться в заяві.

Зокрема, компанія спростувала звинувачення у завищенні вартості вантажівок.

"Вихід "Богдан Моторс" на пропозицію постачання вантажних автомобілів для ЗСУ дозволив знизити ціну на цю категорію автомобільної техніки, оскільки до того моменту Збройні сили України закуповували таку техніку лише у одного виробника. Конкурентна ціна від "Богдану", яка була нижчою від аналогічної пропозиції, дозволила суттєво зекономити гроші держбюджету та, відповідно, закупити більше автомобілів для потреб частин та підрозділів", — заявили в компанії. При цьому наголошується, що діяльність підприємства постійно контролювали відповідні держоргани.

У корпорації заявляють, що останні події "вносять велику нервозність у настрої працівників". "Тому результат такого перебігу подій ставить під загрозу в найближчій перспективі виконання держоборонзамовлення", — попереджають у корпорації.

Додамо, що сьогодні, 21 жовтня, у Вищому антикорупційному суді повідомили, що за Гладковського внесли заставу в розмірі 10,6 млн грн.

За даними УНІАН, наразі триває оформлення документів. Захист Гладкоського сподівається, що вже сьогодні його випустять із слідчого ізолятора.

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