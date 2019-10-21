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Держстат підпорядкували Дубілету, Держпраці — Милованову

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Роботу Державної служби з питань праці буде координуватиме міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, а Державної служби статистики —  міністр Кабінету міністрів.

Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 20 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу уряду.

"Це рішення має сенс з огляду на те, що одним із моїх завдань на найближчий час буде встановлення та підрахунок KPI для всіх ключових органів влади. Ми це збираємось робити в тому числі на базі Держстату. Окрім цього, Держстат збирається провести перепис населення із шаленим бюджетом 3,4 млрд грн. Це додатково до бюджету 1.6 млрд грн на рік на підтримку апарату", — написав у Facebook міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

Зазначимо, що раніше діяльність Держстату координувалася віце-прем'єр-міністром — міністром економічного розвитку і торгівлі, а Держпраці — міністром соціальної політики.

Крім того, уряд погодив об'єднання регіональних відділень Фонду державного майна, щоб оптимізувати структуру, скоротити витрати на утримання регіональних відділень Фонду та водночас підвищити ефективність приватизації через покращення координації відділень.

Нагадаємо, 20 жовтня Кабінет міністрів ухвалив рішення про передачу Державної аудиторської служби у підпорядкування Міністерства фінансів.

 

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