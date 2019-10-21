У НБУ назвали умови МВФ для України щодо нової програми

Нова трирічна програма розширеного фінансування (EFF) Міжнародного валютного фонду передбачає в якості умов прийняття бюджету на наступний рік та продовження боротьби з корупцією.

Про це розповіла перший заступник голови Нацбанку України Катерина Рожкова в інтерв'ю Укрінформу, інформує БІЗНЕС.

За її словами, умови,які не були до кінця виконані в попередніх програмах,переходять у нову. "Це стосується, по-перше, питання бюджету — це завжди у фокусі уваги МВФ за будь-яких програм і прогнозів макрофінансової стабільності", — зазначила вона.

Крім того, обов'язковими елементами є продовження судової та антикорупційної реформ, у тому числі голосування закону про незаконне збагачення. У центрі уваги також реформа охорони здоров'я, "яка була розпочата, але не завершена", реформа освіти, земельна реформа, приватизація державних підприємств.

"Також, ми говоримо про реформування податкової й митниці, де вже розпочалися зміни, але вони наразі не мають комплексного характеру. Врешті-решт, по банківському сектору, в принципі, відбуватиметься продовження імплементації міжнародних стандартів щодо регулювання і нагляду і, по суті, додався небанківський фінансовий сектор", — зазначила представник НБУ.

Вона наголосила, що МВФ "підписує меморандум тільки тоді, коли має стовідсоткову впевненість, що ми зробимо все задеклароване, і що це обов'язково матиме позитивний ефект на бюджет, на ВВП, на дефіцит бюджету, на поточний рахунок".

Також Рожкова розповіла, що у НБУ сподіваються досягти угоди з МВФ до кінця нинішнього року. "Ми дуже сподіваємося на те, що в цьому році завершимо (переговори – ред.) і в цьому ж році досягнемо staff-level agreement (домовленості на робочому рівні – ред.), підпишемо меморандум, і команда МВФ, яка працює з нами, зможе подати Виконавчій раді МВФ все необхідне для затвердження програми", — зауважила Рожкова і додала, що загальна сума фінансування за програмою на нинішньому етапі не обговорюється.

Рожкова також зауважила, що на відміну від коштів попередніх програм МВФ, які зазвичай поповнювали міжнародні резерви України, нове фінансування Фонду разом із зовнішніми інвестиціями дасть прямий поштовх для розвитку економіки.

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