Тютюнові компанії шантажують закриттям бізнесу — Милованов

Тютюнові компанії хочуть кращих умов і шантажують Кабінет міністрів закриттям бізнесу.
Про це у Facebook написав міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, інформує БІЗНЕС.
"Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії говорять "залиште статус-кво", — написав Милованов.
Він зазначив, що виробники тютюнових виробів "знайшли спільну мову" з монополістом-дистриб'ютором, який торгує "чорним контрафактом і не платить податки". Милованов підкреслив, що багато тютюну продається в тіні і з цим потрібно боротися.
"Відбувається боротьба і шантаж. У ВР є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистриб'юторів. Причина - тіньовий ринок і дистриб'ютор монополіст. Кажуть, пов'язаний з виробниками. Наскільки це правда - не знаю. Чому дистриб'ютора монополіста, який працює в сіру, захищають виробники - мені незрозуміло. У той же час, я вважаю неправильним боротися з монополістом через пряме регулювання цін. Для цього є антимонопольний комітет", — написав Милованов.
При цьому міністр упевнений, що тютюнові фабрики не закриються і прогноз Світового банку щодо економічного зростання України залишиться незмінним. "Це їм не подобається, що починають прикривати тіньовий ринок і потрібно буде платити податки. Тому вони шантажують", — додав міністр.
Нагадаємо:
- 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.
- Раніше поправку №8 до законопроєкту №1049 розкритикували у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн". Зокрема, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський повідомив, що вказана поправка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, яка значно вище діючої. Це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
- 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
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