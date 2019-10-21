Тютюнові компанії шантажують закриттям бізнесу — Милованов

Про це у Facebook написав міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи інформацію про згортання виробництва на тютюнових фабриках, інформує БІЗНЕС.

"Це їхнє право, але поведінка трохи некоректна. Замість того, щоб сісти разом з урядом і серйозно вирішити проблему контрафакту і тіньового ринку, тютюнові компанії говорять "залиште статус-кво", — написав Милованов.

Він зазначив, що виробники тютюнових виробів "знайшли спільну мову" з монополістом-дистриб'ютором, який торгує "чорним контрафактом і не платить податки". Милованов підкреслив, що багато тютюну продається в тіні і з цим потрібно боротися.

"Відбувається боротьба і шантаж. У ВР є пропозиція жорсткого регулювання прибутку дистриб'юторів. Причина - тіньовий ринок і дистриб'ютор монополіст. Кажуть, пов'язаний з виробниками. Наскільки це правда - не знаю. Чому дистриб'ютора монополіста, який працює в сіру, захищають виробники - мені незрозуміло. У той же час, я вважаю неправильним боротися з монополістом через пряме регулювання цін. Для цього є антимонопольний комітет", — написав Милованов.

При цьому міністр упевнений, що тютюнові фабрики не закриються і прогноз Світового банку щодо економічного зростання України залишиться незмінним. "Це їм не подобається, що починають прикривати тіньовий ринок і потрібно буде платити податки. Тому вони шантажують", — додав міністр.

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