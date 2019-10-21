За вихідні: Безкоштовні РРО, повернення місії МВФ і "медові" першопрохідці

ФОПам обіцяють безкоштовні касові апарати

Електронні реєстратори розрахункових операцій (РРО) будуть безкоштовними, тому ФОПам не доведеться витрачати додаткові кошти на касові апарати.

Про це заявив голова Державної податкової служби (ДПС) Сергій Верланов у програмі "Свобода слова Савіка Шустера", інформує БІЗНЕС.

"Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі контролюючого органу Державної податкової служби вже розробила безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі", — заявив Верланов.

За його словами, з 1 січня 2020 року ДПС готова надати це рішення у тестовому режимі для всіх підприємців. "Програма у нас вже є, ми її доробимо, приведемо у відповідність до нового закону, і всі зможуть цим користуватися, і це буде безкоштовно", — зазначив керівник ДПС.

Він повідомив, що 35% української економіки перебуває в "тіні", а закони про РРО і кешбек дозволять підрахувати цю тіньову економіку.

Читайте також:

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Рано чи пізно ми прийдемо до загальної фіскалізації, але не зараз

Експерти пояснили, чого варто очікувати бізнесу від впровадження програмних РРО

В Асоціації платників податків пояснили, що означатиме для бізнесу перехід на РРО

"Ці закони спрямовані на те, щоб зрівняти правила гри, щоб всі люди стали багатшими", — наголосив Верланов.

Крім того, головний податківець підтримав ініціативу президента України щодо запровадження дворічного мораторію на перевірки для ФОПів. "Маленьких підприємців перевіряти не потрібно, маленьких підприємців потрібно оберігати та захищати", — вважає Верланов.

Нагадаємо, 18 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі та послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.

Державну аудиторську службу повернули Мінфіну

Кабінет міністрів України передав Державну аудиторську службу у підпорядкування Міністерства фінансів.

Відповідне рішення уряд ухвалив 20 жовтня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку міністра фінансів Оксани Маркарової.

"З понеділка [21 жовтня] служба не просто повертається додому, але й дуже скоро буде реформована в невеликий, але дуже потужний орган фінансового інспектування та аудиту з акцентом на державні компанії і місцеві бюджети без дублювання функцій Рахункової палати та внутрішніх аудиторів головних розпорядників", — написала Маркарова.

Вона додала, що найближчим часом Мінфін вийде з пропозиціями щодо реформування служби і закликала долучатися до цього процесу.

Нагадаємо, 29 вересня 2019 року Кабінет міністрів України звільнив голову Державної аудиторської служби Лідію Гаврилову, яку антикорупційні органи звинувачують у декларуванні недостовірної інформації.

Місія МВФ знову приїде до Києва

Найближчими тижнями місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибуде до Києва для обговорення всіх деталей щодо нової програми співпраці.

Про це повідомила міністр фінансів Оксана Маркарова з посиланням на заяву директора Європейського департаменту МВФ Пола Томсена, інформує БІЗНЕС.

"Дискусії з урядом йдуть і місія прибуде в Київ найближчими тижнями для обговорення всіх деталей", — сказав на прес-конференції Томсен.

За словами Маркарової, він відзначив значний прогрес України у досягненні макростабільності, а також назвав дві попередні програми співпраці досить успішними.

У свою чергу, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов позитивно оцінив переговори української делегації з керівництвом МВФ у Вашингтоні.

"Стосовно МВФ, я дуже позитивно налаштований. Думаю, нам просто потрібно продовжувати роботу, і через два тижні, я сподіваюсь, коли вони [місія МВФ] приїдуть [до Києва], на хороший результат", — зазначив міністр, передає "Укрінформ".

Він зауважив, що Україна виконала практично всі вимоги МВФ. "Зараз у них [в МВФ] трошки інша проблема: український парламент прийняв близько 70-ти законопроєктів за останні п'ять тижнів, багато з яких чекали роками", — сказав Милованов.

Він наголосив, що МВФ потрібен час для вивчення того, що Україна встигла зробити. "Звичайно, нам потрібно прийняти бюджет – вони (хотіли би подивитися, яким буде бюджет. Це важливо", — зазначив міністр.

Милованов додав, що Україні треба виконати багато речей на технічному рівні. "Важливий ринок землі – вони хочуть подивитися, як це буде розвиватися. Але я впевнений, що ми змогли довести, що ми серйозний уряд, і якщо ми будемо продовжувати відповідально й амбітно ставитися до реформ, до трансформацій, то інвестиції прийдуть до нас, і зростання буде", — підсумував очільник МЕРТ.

Нагадаємо:

Україна узгодила з Єврокомісією план дій щодо надання другого траншу

Міністр фінансів України Оксана Маркарова заявила, що домовилася з виконавчим віцепрезидентом Єврокомісії з питань економіки, єврокомісаром з фінансових справ Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофінансової допомоги.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Facebook-сторінку міністра фінансів Оксани Маркарової.

"Домовилися з Валдісом Домбровскісом про план дій щодо другого траншу макрофіну, де вже виконано всі умови, крім однієї, і де ще залишається шанс отримати кошти в цьому році. А також обговорили питання фінансування на 2020 рік", — написала Маркарова за результатами візиту до Вашингтона.

Вона також повідомила, що українська делегація обговорила з головою Паризького клубу кредиторів Оділь Рено-Бассо поглиблення співпраці між Мінфіном та Казначейством Франції, а також посилення інвестиційних проєктів.

Крім того, Мінфін домовився про продовження співпраці з Міністерством фінансів Нідерландів, про що укладено меморандум із міністром Вопке Гекстрою.

Нагадаємо, у грудні 2019 року Єврокомісія надала Україні перший транш макрофінансової допомоги обсягом 500 млн євро під 1,25% річних з погашенням у квітні 2033 року.

"Українські медовари" першими в країні отримали ліценцію на виробництво медового алкоголю

Компанія "Українські медовари" отримала ліцензію на виробництво питного меду.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Торгово-промислової палати України (ТПП).

Зазначається, що ліцензія дозволяє реалізовувати власну продукцію не лише на виставках і ярмарках, а й у торговельних мережах. Технологія виробництва питного меду дуже схожа на винну, але використовується не виноградний сік, а мед або мед із додаванням соку ягід.

"Рецепт надзвичайно простий: мед, джерельна водичка, різноманітні ягоди та трави, любов пасічника та рік часу", – сказав заступник Гільдії медоварів та співвласник ТОВ "Українські медовари".

Наголошується, що головна мета підприємства – заявити світу, що в Україні є свої алкогольні бренди, з прадавньою історією та рецептурою, яку відновили та вивели на промисловий рівень.

На сьогодні товариство має 20 видів медаку (кріплений напій, зроблений із меду) та 6 видів медівки (напій, зроблений шляхом бродіння). "Ми з чистою совістю пропонуємо свої напої. У нашому напої до 300 компонентів, мікроелементів, вітамінів. Алкогольної тяги не буде, лише бажання отримати насолоду", – зауважив Дмитрук.

МВФ вивчає вплив клімату на фінансові ринки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вивчає питання впливу клімату на світові фінансові ринки і доцільність врахування цього впливу під час оцінки ринків.

Про це заявив керівник відділу ринків світового кредитора Тобіас Адріан, інформує БІЗНЕС з посиланням на Reuters.

За його словами, фінансові витрати на наслідки змін клімату були предметом багатьох дискусій в фонді під час засідань цього тижня.

Адріан зазначив, що для деяких економік кліматичні зміни становлять короткотерміновий ризик, для деяких, навпаки, вони є проблемою у довгостроковій перспективі.