Милованов пояснив, що не так із земельним законопроєктом від "Слуги народу"

Альтернативний законопроєкт про обіг землі №2178-10, який відтерміновує доступ іноземців до української землі 2024 року, може призвести до сповільнення зростання цін на земельні ділянки.

Про це у Facebook повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов, інформує БІЗНЕС.

"Сьогодні аграрний комітет зібрався позачергово та підтримав альтернативний законопроєкт про обіг землі 2178-10. Законопроект відстроковує доступ іноземців до 2024 року. Це відповідає практикам запровадження ринку землі в Європі, наприклад, в Польші. Відстрочка дозволить українським компаніям стати сильнішими і бути краще готовими до конкуренції. Одночасно, таке обмеження конкуренції призведе до того, що ціни на землю будуть зростати повільніше. Це добре для покупців землі (фермерів та агро холдингів), але погано для продавців землі (6-7 мільйонів власників паїв), які отримають менше грошей за продаж та оренду в перші 5 років", – пояснив Милованов.

Він додав, що виключення буде для тих компаній, які вже обробляють землю в Україні більше трьох років.

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