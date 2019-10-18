"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

18
Пт., жовт.
19 Нові матеріали

В уряді оголосили конкурс на концесію порту "Ольвія" і майна АМПУ

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Сьогодні, 18 жовтня, Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс щодо передачі в концесію майна держпіжприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та окремих активів ДП "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Подання заявок та конкурсних пропозицій до конкурсної комісії триватиме до 16 грудня 2019 року. Після завершення періоду подання пропозицій та внесення змін до них конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу.

Очікується, що переможець концесійного конкурсу буде визначений у першій половині лютого 2020 року. Концесійні угоди будуть укладатися терміном на 35 років.

"Концесія держстивідора в порту "Ольвія" – більш масштабний проєкт, ніж в порту Херсон, який передбачає не тільки модернізацію існуючих активів, а й будівництво нового зернового терміналу. Обсяг інвестицій, які планується залучити в рамках проєкту, становить понад $ 57 млн і буде спрямований на збільшення потужностей порту", – повідомив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

Нагадаємо:

Морські порти Концесія Мінінфраструктури