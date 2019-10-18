В уряді оголосили конкурс на концесію порту "Ольвія" і майна АМПУ

Сьогодні, 18 жовтня, Міністерство інфраструктури України оголосило конкурс щодо передачі в концесію майна держпіжприємства "Стивідорна компанія "Ольвія" та окремих активів ДП "Адміністрація морських портів України".

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу відомства.

Подання заявок та конкурсних пропозицій до конкурсної комісії триватиме до 16 грудня 2019 року. Після завершення періоду подання пропозицій та внесення змін до них конкурсна комісія проведе оцінку фінансових пропозицій учасників конкурсу.

Очікується, що переможець концесійного конкурсу буде визначений у першій половині лютого 2020 року. Концесійні угоди будуть укладатися терміном на 35 років.

"Концесія держстивідора в порту "Ольвія" – більш масштабний проєкт, ніж в порту Херсон, який передбачає не тільки модернізацію існуючих активів, а й будівництво нового зернового терміналу. Обсяг інвестицій, які планується залучити в рамках проєкту, становить понад $ 57 млн і буде спрямований на збільшення потужностей порту", – повідомив керівник АМПУ Райвіс Вецкаганс.

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