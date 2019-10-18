"АрселорМітал" і British American Tobaco —…

Сергій Фурса

Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

18
Пт., жовт.
19 Нові матеріали

Менше ліцензій, більше відповідальності: Уряд запропонував Раді свій "гральний" законопроєкт

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Верховна Рада зареєструвала урядовий проєкт закону №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Зокрема, Кабмін пропонує:

- обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та грального обладнання;
- дозволити розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів і класу 5 зірок – для казино);
- обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;
- обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;
- посилити фінансову і кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
- обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

Читайте також: 

The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Джаба Ебаноїдзе: Щоб витягнути гральний бізнес з тіні, його треба позбавитися певних обмежень

В уряді переконані, що ухвалення цього законопроєкту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії. "Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон", – зазначили у Кабміні.

Нагадаємо:

уряд Законопроєкт гральний бізнес