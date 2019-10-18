Менше ліцензій, більше відповідальності: Уряд запропонував Раді свій "гральний" законопроєкт

Верховна Рада зареєструвала урядовий проєкт закону №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.

Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.

Зокрема, Кабмін пропонує:

- обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та грального обладнання;

- дозволити розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів і класу 5 зірок – для казино);

- обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;

- обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;

- посилити фінансову і кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;

- обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.

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В уряді переконані, що ухвалення цього законопроєкту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії. "Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон", – зазначили у Кабміні.

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