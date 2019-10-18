Менше ліцензій, більше відповідальності: Уряд запропонував Раді свій "гральний" законопроєкт

Верховна Рада зареєструвала урядовий проєкт закону №2285 про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Урядовий портал.
Урядовий законопроєкт має на меті комплексно впорядкувати діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор.
Зокрема, Кабмін пропонує:
- обмежити кількість ліцензій, гральних закладів та грального обладнання;
- дозволити розміщення гральних закладів винятково на території готелів (класу 3-5 зірки – для залів гральних автоматів і класу 5 зірок – для казино);
- обов'язкову верифікацію гравців при прийомі ставок/виплати виграшів та реєстрацію виграшів у "Системі онлайн-моніторингу", яка адмініструється податковою службою;
- обов'язкову сертифікацію грального обладнання для проведення азартних ігор за міжнародними стандартами;
- посилити фінансову і кримінальну відповідальність за діяльність у сфері азартних ігор без ліцензії;
- обов'язковість цільового спрямування платежів за ліцензії в сфері азартних ігор на розвиток спорту, медицини та культури в Україні.
Читайте також:
The Детектор: Що робить влада для бізнесу
Джаба Ебаноїдзе: Щоб витягнути гральний бізнес з тіні, його треба позбавитися певних обмежень
В уряді переконані, що ухвалення цього законопроєкту врегулює проблему поширення нелегального грального бізнесу, обмежить поширення ігроманії. "Легалізація грального бізнесу також дозволить бюджету отримати до 5 мільярдів гривень, проте остаточні цифри очікуваних надходжень до бюджету залежатимуть від того, у якій редакції депутати приймуть закон", – зазначили у Кабміні.
Нагадаємо:
- У липні президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт щодо ігрових автоматів та ломбардів.
- На початку серпня Зеленський заявив про намір легалізувати роботу казино у п’ятизіркових готелях.
- В Україні азартні ігри заборонені з 2009 року. Штраф за порушення складає 8000 мінімальних зарплат (близько 33 млн грн).
- 30 вересня Кабінет міністрів схвалив та спрямував до Верховної Ради Програму дій уряду та низку законопроєктів, зокрема щодо легалізації грального бізнесу.
- Кабінет міністрів розраховує отримати від легалізації грального бізнесу в Україні 2-2,5 млрд грн.