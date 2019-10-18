Рада попередньо схвалила проєкт держбюджету-2020

Верховна Рада України схвалила у першому читанні законопроєкт про державний бюджет на 2020 рік.

За основу документ підтримали 256 народних депутатів, у цілому — 255, повідомляє БІЗНЕС.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан під час виступу повідомив про проведення експертизи проєкту закону про Держбюджет на 2020 рік. Він зазначив, що для стрімкого економічного зростання України, насамперед, необхідно поліпшити умови адміністрування податків і зборів для того, "щоб стало вигідно працювати легально і залишати зароблені кошти в Україні.

Також він наголосив, що необхідно шукати і запроваджувати інструменти, які стимулювали б не вивозити сировину з України, а переробляти її тут, наповнюючи внутрішній ринок вітчизняними товарами. "Рахункова палата підтримує уряд у тому, що необхідно зменшувати дефіцит державного бюджету, скорочувати обсяги облігацій внутрішньої державної позики і знижувати їх дохідність, що сприятиме розвитку кредитування реального сектору економіки", — сказав очільник Рахункової палати.

Він зазначив, що є можливість збільшення доходної частини бюджету на 2020 рік на 20,8 млрд грн за рахунок рентної плати за користування надрами і ПДВ із ввезення товарів на митну територію України. Окрім того, додаткові резерви показали проведені Рахунковою палатою аудити.

Пацкан також зупинився на недосконалості формування такого показника, як прожитковий мінімум, величина якого не відповідає фактичному прожитковому мінімуму і фізіологічному мінімуму для життя людини, визначеному за міжнародними критеріями ООН.

Голова Рахункової палати наголосив на необхідності спрямувати зусилля на подолання бідності. Він також акцентував на ефективному плануванні видатків. "Збалансований бюджет на наступний рік дасть можливість розвитку нашої держави і розвитку економіки", — підсумував Пацкан.

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У свою чергу, заступник міністра фінансів Юрій Джигир поінформував, що після внесення проєкту бюджету на 2020 рік до Ради було створено робочу групу, яка опрацьовувала правки від фракцій та депутатів. Джигир повідомив, що наразі уряд працює над уточненням основних макропоказників економічного розвитку.

Після цього прем’єрміністр звернувся до народних обранців з проханням підтримати пропозиції своїх колег до законопроєкту, які уряд розгляне і врахує під час підготовки до другого читання.

Коментуючи проєкт держбюджету на наступний рік, голова організації "Нова Країна" Владислав Оленченко зазначив, що завдання щодо наповнення казни ляже саме на власників великих активів в Україні. "Більше просто нікому! А за чий рахунок вони це спробують робити? А оце вже питання риторичне", — написав він у Facebook.

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