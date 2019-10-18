Рада підтримала проект змін до Бюджетного кодексу

За проголосували 264 народних депутата, інформує БІЗНЕС.

Так, документ розроблений з метою врегулювання питань, пов'язаних з підготовкою проєкту закону про бюджет-2020 року, нормування прийнятих змін до законодавства.

Закон відносить до доходів держбюджету плату за сертифікацію оператора системи передачі електроенергії, оператора ГТС у зв'язку із запровадженням ринку електроенергії; внески на регулювання компаніями у сфері енергетики і комунальних послуг.

Очікується, що дохідна частина держбюджету збільшиться приблизно на 90,6 млн грн за рахунок плати за ліцензування зернового дистиляту, біоетанолу та пального. Крім того, надходження спецфонду бюджету та власні надходження держустанов, які не встигли використати у поточному році, планують використати за цільовим призначенням.

Законопроєкт змінює процедуру розподілу видатків держбюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями для закупівлі ліків та підручників та питань щодо перерозподілу між регіонами.

Також документ запроваджує новий механізм розрахунку додаткової дотації на здійснення переданих з держбюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я для обласних бюджетів.Документ враховує перехід до монетизації пільг та субсидій.

Визначається обсяг держпідтримки с/г виробників на рівні не більше 1% випуску продукції у сільському господарстві з огляду на обсяги фактичного освоєння таких коштів з метою спрямування на інші програми у сфері АПК (підкреслюють, що останнім часом не вдавалося використати усі гроші).

Проєкт закону визначає обсяг державного фонду регіонального розвитку на рівні не більше 1% прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту держбюджету.