Аграрний комітет Ради знову розгляне законопроєкти про землю

Комітет Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики на наступному пленарному тижні заново розгляне законопроєкти про відкриття ринку землі.

Про це під час пленарного засідання парламенту повідомила народний депутат фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, інформує БІЗНЕС.

Зі її словами, у Раді провели два таємних засідання комітетів – аграрного та бюджетного. "Сьогодні відбулися два таємних засідання ключових комітетів – це з аграрних питань та бюджетних, на яких розглянуто було питання, які зараз намагаються внести до порядку денного, зокрема, внесення змін до закону про бюджет 2019. Так само, що стосується ГТС, він дійсно є надзвичайно важливим для країни", – наголосила Геращенко.

У зв`язку з цим спікер парламенту Дмитро Разумков ("Слуга народу") звернувся до уряду з критичним зауваженням. "Я хотів би звернутись до наших колег з уряду, щоб законопроєкти та пропозиції надходили, все ж таки, раніше до парламенту – щоб ми встигали ознайомитись з цими законопроєктами, вносити необхідні правки і долучитись до цього важливого для держави процесу", – заявив Разумков.

Після цього народні обранці заблокували трибуну Ради з вимогою скасувати рішення аграрного комітету щодо земельного законопроєкту для публічного обговорення критично важливих питань.

Відомо, що після таємного засідання аграрного комітету відбулося засідання голів фракцій та голови парламенту, де вирішили не визнавати рішення комітету. "Ми дійшли згоди, що це було не засідання аграрного комітету, а просто зібрання депутатів. І голова ВР погодився із тим, що реальне засідання комітету буде наступного пленарного тижня із залученням громадськості", – заявила з трибуни лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко.

У відповідь Разумков уточнив, що засідання аграрного комітету відбудеться в період з 29 жовтня по 1 листопада.

Нагадаємо, 18 жовтня засідання аграрного комітету Верховної Ради замість 14:30 відбулося сьогодні о 9:00, про що авторів альтернативних законопроєктів попередили буквально за 20 і навіть 5 хвилин до початку – майже ніхто з них не встиг.

Загалом у Раді зареєстровано 11 законопроєктів про запровадження ринку землі, один з яких — урядовий, який був відхилений аграрним комітетом.