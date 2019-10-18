В уряді обіцяють не перегдядати "зелені тарифи"

Кабінет міністрів України не переглядатиме "зелених тарифів".
Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.
Він зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічі з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.
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"Обговорили питання економічного розвитку, підтримки реформ в Україні, кращих, ніж очікувано, результатів у економіці, а також питання зелених тарифів (важливо не змінювати правила) та ядерного регулювання", – написав Милованов.
Нагадаємо:
- У червні 2019 року НКРЕКП заявила про намір ухвалити новий план щодо зниження розміру "зеленого" тарифу, який виплачуватимуть власникам домашніх сонячних електростанцій, панелі яких розташовані на дахах.
- 10 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність зниження "зеленого тарифу".
- Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства запропонував знизити "зелені тарифи", незважаючи на те, що законодавством України гарантовано збереження їх стабільними до 2030 року.