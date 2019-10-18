В уряді обіцяють не перегдядати "зелені тарифи"

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов на своїй сторінці у Facebook, повідомляє БІЗНЕС.

Він зазначив, що це питання обговорювалося на зустрічі з керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.

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"Обговорили питання економічного розвитку, підтримки реформ в Україні, кращих, ніж очікувано, результатів у економіці, а також питання зелених тарифів (важливо не змінювати правила) та ядерного регулювання", – написав Милованов.

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