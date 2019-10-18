США ввели рекордні штрафні мита на імпорт із ЄС

Вашингтон запровадив нові мита,загальною вартістю $7,5 мільярда, на низку європейських товарів у відповідь на субсидії Євросоюзу для авіаційного гіганта Airbus.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на DW.

Нові тарифи включають мито в розмірі 10% на літаки Airbus і 25% на сільськогосподарські продукти, такі як французьке вино, італійський сир та шотландський віскі. До списку товарів також входять печиво, салямі, масло та йогурт, светри, пуловери, вироби з кашеміру та вовняний одяг, оливки з Франції та Іспанії, вино, ковбаса, німецька кава.

Особливо впливатимуть нові податки на європейські товари, що мають статус "захищеного найменування", наприклад, віскі або сир пармезан, які потребують конкретного способу виробництва та географічного походження під цим найменуванням. Така продукція забезпечує більш високі ціни і захищена від конкуренції.

В ЄС сподівались, що зможуть домовитися щодо скасування штрафних мит. Міністр економіки Франції Бруно Ле Мер після зустрічі з американським колегою Стівом Мнучіном заявив, що запровадження нових тарифів матиме "дуже негативні економічні та політичні наслідки", передає агенція AFP. ЄС готовий вжити контрзаходів, "звичайно, в рамках СОТ", — заявив Ле Мер.

Нагадаємо, США ще на початку жовтня оголосили, що можуть впровадити штрафні тарифи на суму $7,5 млрд для компенсації збитків, завданих Boeing незаконною, на думку США, допомогою ЄС концерну Airbus. Світова організація торгівлі підтвердила аргумент США про те, що Airbus отримав мільярди доларів незаконних субсидій, що дало виробнику літаків несправедливу перевагу перед американським конкурентом Boeing.

Суперечка щодо субсидій, з одного боку, для Airbus у Європі та, з іншого, для авіабудівника Boeing у США, триває з 2004 року. Наприкінці березня СОТ ухвалила рішення, що США попри правила та рішення організації надавали авіабудівному концерну Boeing субсидії. Це рішення дозволяє Євросоюзу вимагати у США відшкодувань. Але остаточно "зелене світло" від СОТ на штрафні мита ЄС зможе отримати лише 2020 року.