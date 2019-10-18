"Укрзалізницю" повернули Мінінфраструктури

Рішенням уряду "Укрзалізницю" повернули до сфери управління Міністерства інфраструктури.
Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій, інформує БІЗНЕС.
"Реформа "Укрзалізниці", яка мала початись ще три роки тому, нарешті відбудеться. "Укрзалізниця" буде розділена на оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника, а сама компанія стане публічною (IPO).Буде створено конкурентний ринок залізничних перевезень та забезпечено рівноправний доступ до залізничної інфраструктури. Для цього нам потрібен новий закон про залізничний транспорт, розраховуємо на підтримку парламенту в цьому питанні. Готуємо реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень", — прокоментував міністр.
Також міністр розповів про плани модернізації УЗ і передачу вокзалів в концесію. "Плануємо модернізацію залізничної інфраструктури та оновлення парку пасажирських вагонів і локомотивів. Також для покращення якості надання пасажирських послуг плануємо передавати в концесію вокзали і впроваджувати системи управління якістю пасажирських перевезень відповідно до стандартів Європейського Союзу", — заявив Криклій.
Голова правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов на своїй сторінці також позитивно сприйняв повернення підприємства в Мінінфраструктури.
Нагадаємо:
- 12 серпня голова "Укрзалізниці" Євген Кравцов запропонував продати частину акцій компанії іноземному інвестору.
- 30 серпня прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що "Укрзалізницю" можуть розділити на три компанії, одна з яких може залишитися в державній власності.
- 25 вересня міністр інфраструктури розкрив план розділення компанії.