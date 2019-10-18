На Львівщині будують кооперативний молокопереробний завод

На Львівщині планують відкрити перший молокопереробний завод, який допоможе дрібному бізнесу самостійно встановлювати ціни на молоко, а не здавати його посередникам за копійки.

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Львівської ОДА.

Зазначається, шо побудова молокозаводу допоможе вирішити проблему низької закупівельної ціни, на яку весь час нарікають фермери.

"Будівництво такого заводу дає можливість дрібним і середнім товаровиробникам за умови кооперування, самим регулювати ціну молока, виходячи з розподілу прибутку", –наголосила директор департаменту агропромислового розвитку Юлія Шопська.

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Будівництво кооперативного молокопереробного заводу у Львівській області фінансується урядом Канади, який виділив на ці цілі $1 млн. Решта $300 тис. – інвестиції від виробників молока, які здаватимуть на завод від 100л/день (інвестиції 50 тис. грн) до 1500л/день (інвестиції 750 тис. грн).

"На кожну суму вкладених інвестицій з боку товаровиробників, з боку канадського уряду у фонд інвестора перераховується аналогічна сума вкладення інвестицій. Тобто інвестори – товаровиробники стають акціонерами заводу на суму, що вдвічі перевищує суму їхніх інвестицій", – повідомили в ЛОДА.

Нагадаємо, за даними Асоціації виробників молока, за підсумками серпня 2019-го у порівнянні із аналогічним періодом 2018-го галузь втратила рекордні 26 тисяч корів, що дорівнює 100 фермам.