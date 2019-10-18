Раді рекомендують ухвалити земельний законопроєкт від "Слуги народу"

Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради погодив один із законопроєктів про запровадження ринку землі в України.
Відповідне рішення Комітет ухвалив сьогодні, 18 жовтня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу комітету.
Парламенту рекомендовано ухвалити у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про запровадження ринку землі, авторами якого є депутати від партії "Слуга народу".
Цей документ, зокрема, передбачає тимчасову заборону на продаж української сільськогосподарсткої землі іноземцям.
Загалом у Раді зареєстровано 11 законопроєктів про запровадження ринку землі, один з яких — урядовий, який був відхилений профільним комітетом.
Нагадаємо:
- 20 червня під час зустрічі з бізнесом президент України Володимир Зеленський заявив, що вже до кінця цього року буде скасований мораторій на продаж паїв сільськогосподарського призначення.
- 19 вересня на зустрічі з аграріями президент України Володимир Зеленський заявив, що виступає за впровадження моделі ринку сільськогосподарської землі, за якою купувати чи продавати землю зможуть тільки українські громадяни та компанії.
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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук повідомив, що ринок землі в Україні планується відкрити з 1 жовтня 2020 року.
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20 вересня українські аграрії вийшли на головні траси у 15-ти регіонах країни, протестуючи проти наміру влади дозволити продаж землі іноземцям.
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9 жовтня у Верховній Раді України зареєстрували альтернативний урядовому законопроєкт № 2178-6 про ринок землі.