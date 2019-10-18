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Раді рекомендують ухвалити земельний законопроєкт від "Слуги народу"

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Комітет з питань аграрної та земельної політики Верховної Ради погодив один із законопроєктів про запровадження ринку землі в України.

Відповідне рішення Комітет ухвалив сьогодні, 18 жовтня, повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу комітету.

Парламенту рекомендовано ухвалити у першому читанні законопроєкт № 2178-10 про запровадження ринку землі, авторами якого є депутати від партії "Слуга народу".

Цей документ, зокрема, передбачає тимчасову заборону на продаж української сільськогосподарсткої землі іноземцям.

Загалом у Раді зареєстровано 11 законопроєктів про запровадження ринку землі, один з яких — урядовий, який був відхилений профільним комітетом.

Нагадаємо:

ринок землі Законопроєкт