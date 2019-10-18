100 ферм за півроку: В Україні масово закривають молочні господарства через терміновий запуск ринку землі

Фермери вирізають поголів’я та акумулюють кошти, щоб зберегти земельний банк після запуску ринку землі сільськогосподарського призначення.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Асоціацію виробників молока.

За підсумками серпня 2019-го у порівнянні із аналогічним періодом 2018-го галузь втратила рекордні і 26 тисяч корів.

"Це близько 100 ферм розміром 200-300 корів. Якщо до липня місяця промисловий сектор зменшувався на 2-2,5 тис. корів, то за серпень, коли урядовці анонсували наміри повністю скасувати всі програми держпідтримки тваринництва на 2020-й, темпи вирізання корів подвоїлися: мінус 5 тис. голів. Якщо ця геометрична прогресія збережеться, ми не просто залишимося без українського молока, а й втратимо галузь, що є ключовим генератором робочих місць та податкових відрахувань до бюджету", — зауважила віце-президент Асоціації виробників молока Ганна Лавренюк.

За її словами, таку ситуацію спричинили заяви уряду про турборежим ринку землі без гарантій та пільг для виробників молока. Господарства почали розпродувати корів, адже для МТФ не може вижити без власної землі, бо ніде не купить силосу чи сіна, якщо не виростить сама, а ринок кормів в Україні відсутній, стверджує Лавренюк.

Вона також повідомила, що Україна стрімко перетворюється з експортера молочної продукції на імпортера. "І до кінця року українці відучують ще більший дефіцит вітчизняної молочної продукції, а кожна друга-третя пачка вершкового масла на поличці магазинів може бути імпортною", — коментує Лавренюк.

Як повідомляється, українці ризикують втратити близько 3,6 млрд грн відрахувань в бюджет та 12% робочих місць в аграрному секторі, які дає молочне скотарство.

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Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Михайло Соколов підтвердив, що питання впровадження ринку землі має безпосередній вплив на розвиток молочного сектору.

"Той дизайн реформи ринку землі, який пропонує уряд, вигідний для великих агрохолдингів, оскільки дає можливість консолідувати 200 тис. га в одних руках. Якщо у нас з’являться підприємства із такою концентрацією ріллі, це будуть найбільші латифундії в світі. А враховуючи те, що у крупних холдингах і кількість зайнятих спеціалістів, і додана вартість нижча ніж у тих, хто обробляє менше 50 тис. га землі, холдинги не будуть займатись молочним тваринництвом", — підкреслив Соколов.

Відтак, Асоціація виробників молока звертатиметься до Аграрного Комітету та бюджетного комітетами з відповідними обґрунтуваннями та пропозиціями щодо необхідності оперативного та грамотного реагування на ситуацію.

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