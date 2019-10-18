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Підприємці знову пікетують Офіс президента (ВІДЕО)

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Сьогодні, 18 жовтня, малі підприємці знову влаштували під стінами Офісу президента у Києві акцію "ЗА ВЕТО законопроєктів 1053-1, 1073!".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Комітет підприємців України, який є організатором акції. 

"Володимире Зеленський, підтримай МСБ, заблокуй наступ фіскалів! Ви обіцяли менше держави, більше підприємництва, але кишенькова Рада проголосувала за наше знищення! Зупини каральний наступ! Ні, знищенню підприємництва в Україні!", — закликають учасники пікету.

Також Комітет підприєців оголосив збір коштів і всього необхідного на підтримку акції, а також організацію наметового містечка під Офісом президента.

 

Нагадаємо:

Володимир Зеленський ФОП пікет Комітет підприємців