Підприємці знову пікетують Офіс президента (ВІДЕО)

Сьогодні, 18 жовтня, малі підприємці знову влаштували під стінами Офісу президента у Києві акцію "ЗА ВЕТО законопроєктів 1053-1, 1073!".
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на Комітет підприємців України, який є організатором акції.
"Володимире Зеленський, підтримай МСБ, заблокуй наступ фіскалів! Ви обіцяли менше держави, більше підприємництва, але кишенькова Рада проголосувала за наше знищення! Зупини каральний наступ! Ні, знищенню підприємництва в Україні!", — закликають учасники пікету.
Також Комітет підприєців оголосив збір коштів і всього необхідного на підтримку акції, а також організацію наметового містечка під Офісом президента.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
- 10 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
- 16 вересня у Києві пройшла акція під будівлею Комітетів Верховної Ради "Владо, геть від малого бізнесу!".
- 15 жовтня під Офісом президента відбулася акція "За вето законопроєктів №1053-1 та 1073".
- 15 жовтня в Офісі президента повідомили про проведення консультацій з підприємцями, за підсумками яких вирішили запровадити дворічний мораторій на перевірку ФОПів (крім тих, що займаються ризиковими видами діяльності).
- 17 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закони про кешбек та касові апарати.