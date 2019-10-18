50 днів в уряді: Дубілет розповів про сім своїх "крутих" проєктів

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет стверджує, що за 50 днів роботи в уряді він розпочав реалізацію семи проєктів.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.
"50 днів тому я почав працювати в Кабміні. Пресслужба просить написати короткий пост про те, що я встиг зробити на своїй посаді", — написав Дубілет.
Так, за його ініціативою розпочата робота за наступними проєктами:
1. Розпочата тотальна діджиталізація бізнес-процесів Кабміну. "Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемось і до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році (він мав початись з 1 жовтня, але миттєво перелаштувати людей не виходить), — зазначив посадовець.
2. Суттєве зниження рейдерства.
3. Скасування обов’язкових трудових книжок. Запущений законопроєкт і постанова Кабміну, а також розпочата технічна робота. Дубілет сподівається, що трудові книжки вдасться скасувати до кінця року.
4. Пропрацьована концепція і скоро буде запущений проєкт "Електронні лікарняні".
5. Запущений в електронній формі єдиний процес падачі "орієнтувань" на митницю з боку силовиків, що має знизити корупційний тиск.
6. Розпочато проєкт з детінізації алкоголю та сигарет. "Якщо коротко, плануємо вивести значну частину ринку з тіні. Це врятує багато життів і додасть до бюджету 2-3 млрд вже наступного року", — повідомив міністр.
7. Запущено пілот щодо централізації "підтримуючих" функцій в Кабміні. "Зараз близько 30% працівників Кабміну виконують одинакові підтримуючі функції. Ми плануємо централізувати їх та вивести на новий рівень за якістю та ефективністю", — зазначив Дубілет.
Він додав, що планується ще кілька "крутих проєктів, про які поки писати не може".
Нагадаємо:
- 29 серпня співзасновник Monobank Дмитро Дубілет оголосив, що залишає свій проєкт, оскільки отримав посаду міністра Кабінету міністрів України. Він також озвучив плани на цій посаді.
- 2 вересня міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет повідомив про запуск двох сервісів, які дозволять бізнесменам миттєво дізнатися про перехід їхнього майна в інші руки, а також надсилати скарги в Антирейдерську комісію в онлайн-режимі.
- 10 вересня Дмитро Дубілет повідомив, що уряд шукає спеціалістів в ІТ-сфері.