50 днів в уряді: Дубілет розповів про сім своїх "крутих" проєктів

Міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет стверджує, що за 50 днів роботи в уряді він розпочав реалізацію семи проєктів.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, інформує БІЗНЕС.

"50 днів тому я почав працювати в Кабміні. Пресслужба просить написати короткий пост про те, що я встиг зробити на своїй посаді", — написав Дубілет.

Так, за його ініціативою розпочата робота за наступними проєктами:

1. Розпочата тотальна діджиталізація бізнес-процесів Кабміну. "Я розраховую, що більшість процесів ми переведемо в цифру протягом 3-6 місяців, а потім доберемось і до інших держорганів. Електронний обмін документами дотиснемо вже в цьому році (він мав початись з 1 жовтня, але миттєво перелаштувати людей не виходить), — зазначив посадовець.

2. Суттєве зниження рейдерства.

3. Скасування обов’язкових трудових книжок. Запущений законопроєкт і постанова Кабміну, а також розпочата технічна робота. Дубілет сподівається, що трудові книжки вдасться скасувати до кінця року.

4. Пропрацьована концепція і скоро буде запущений проєкт "Електронні лікарняні".

5. Запущений в електронній формі єдиний процес падачі "орієнтувань" на митницю з боку силовиків, що має знизити корупційний тиск.

6. Розпочато проєкт з детінізації алкоголю та сигарет. "Якщо коротко, плануємо вивести значну частину ринку з тіні. Це врятує багато життів і додасть до бюджету 2-3 млрд вже наступного року", — повідомив міністр.

7. Запущено пілот щодо централізації "підтримуючих" функцій в Кабміні. "Зараз близько 30% працівників Кабміну виконують одинакові підтримуючі функції. Ми плануємо централізувати їх та вивести на новий рівень за якістю та ефективністю", — зазначив Дубілет.

Він додав, що планується ще кілька "крутих проєктів, про які поки писати не може".

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