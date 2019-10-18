У Мінцифри назвали 4 основні цілі в сфері цифрової трансформації

На засіданні Громадської ради при Державному агентстві з питань електронного урядування віце-прем'єр і міністр Михайло Федоров розповів про цілі Міністерства цифрової трансформації, створену оргструктуру для реалізації цілей і бачення взаємодії з громадськістю.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Юрія Пероганича, керівника АПІТУ, члена Наглядової Ради Української Ради Бізнесу.

За його словами, є 4 основні цілі в сфері цифрової трансформації України.

"Перевести всі 100% адміністративних послуг в онлайн, досягнути щоб 50% громадян ними користувалися і 90% були задоволені. Смарт ІД, єдиний портал, запустять з листопада, розробляють мобільні додатки. Зробити так, щоб громадяни не помічали державу", — написав Пероганич.

Другою ціллю міністерства є зробити максимальний доступ населення до інтернету і за три роки навчити 6 млн громадян цифровим навикам. Також він повідомив, що у січні буде запущено відпповідний портал.

Останньою метою відомства є повернення ІТ- компаній до держави. "Державно-приватне партнерство, 10% ВВП має бути від ІТ послуг. В листопаді буде презентація", — повідомив Пероганич.

"Під цілі формується оргструктура. Заступники по цифровій трансформації (CDTO - Chief Digital Transformation Officer) в кожному міністерстві, області, місті. ЦНАП в кожній ОТГ в досяжності 20 хвилин. Це для людей, які не мають доступу до інтернету або не бажають користуватися смартфоном", — додав він.

Також Пероганич зазначив, що у Верховній раді створений Комітет з цифрової трансформації.

Нагадаємо, 20 вересня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив, що Україна посідає друге місце у світі за прогресом щодо відкриття даних, а в найближчі три роки вона має вийти у топ-3 за обсягом відкриття даних.

24 вересня Мінцифри підписало з Huawei меморандум про створення інтернет-мапи України.