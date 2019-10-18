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British American Tobacco зупинила фабрику у Прилуках

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Тютюнова фабрика "В.А.Т. — Прилуки", яка входить у міжнародну групу компаній British American Tobacco, зупинила виробництво.

Про це йдеться у листі фінансового директора компанії Тараса Павлуся на ім'я в. о. начальника Офісу великих платників податків ДФС Оксани Нечепорук, інформує БІЗНЕС з посиланням на ThePage.

Цей крок у British American Tobacco пояснили тим, що поправки до ухваленого Верховною Радою законопроєкту № 1049 роблять тютюнове виробництво в Україні нерентабельним. У компанії вважають, що ці поправки підвищують обов’язкову націнку дистриб’юторів, оптовиків та роздрібників на цигарки і тим самим змушують виробників підняти ціни на сигарети, що призведе до критичного зменшення реалізації і дасть зелене світло тіньовикам.

"Ми не знаємо, як рухатись далі. Як компанія ми не можемо виробляти продукцію, з якою не знаємо, що робити. Відповідно до цього, ми зупинили виробництво в Прилуках. Вже другий тиждень фабрика стоїть", — заявив генеральний директор фабрики Артем Скрипка в сюжеті одного з місцевих телеканалів.

У зв’язку з припиненням виробництва "В.А.Т. — Прилуки" просить відкликати 25 млн акцизних марок і повернути 505 млн грн, сплачених за них. 

Також керівництво фабрики звернулось до міського голови Прилук та депутатів міськради з проханням направити звернення до президента, Верховної Ради та Кабміну з приводу цієї ситуації.

Додамо, що Прилуцька тютюнова фабрика працює з 1993 року. Вона виробляла більше 10 марок сигарет, серед яких Kent, Rothmans, Pall Mall, Vogue, Dunhill, Lucky Strike, Capri і "Прилуки". Продукція компанії експортується в Білорусь, Вірменію, Грузію, Молдову, Азербайджан, Болгарію, Казахстан та мережі Duty Free найбільших аеропортів світу.

Нагадаємо:

  • 8 жовтня Рада підприємців при Кабінеті міністрів України закликала президента України ветувати законопроєкт №1049 про запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів.
  • Раніше поправку №8 до законопроєкту №1049 розкритикували у Федерації роботодавців України, Українській асоціації виробників тютюнових виробів "Укртютюн". Зокрема, директор департаменту конкурентоспроможності бізнесу ФРУ Олександр Яворський повідомив, що вказана поправка встановлює фіксовану маржу для роздрібних і оптових торговельних мереж на рівні, яка значно вище діючої. Це призведе до зростання ціни пачки сигарет приблизно на 10 грн для кінцевого споживача.
  • 4 жовтня Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому два закони, якими запроваджується єдиний рахунок для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
  • 9 жовтня керівники асоціації Укртютюн, компаній Філіп Морріс Україна, British American Tobacco Україна, Japan Tobacco International Україна, Imperial Tobacco в Україні заявили про можливість скорочення виробництва та подальшого закриття фабрик в Україні через ухвалення Верховною Радою законодавчої норми про державне регулювання торговельної націнки на їхні товари.
British American Tobacco тютюнова фабрика