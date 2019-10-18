Питання "ПриватБанку" з МВФ не обговорюється — Смолій

Питання "ПриватБанку" не обговорюється під час переговорів української делегації з керівництвом Міжнародного валютного фонду (МВФ) у Вашингтоні.

Про це заявив голова Національного банку України (НБУ) Яків Смолій у інтерв'ю "Голосу Америки", інформує БІЗНЕС.

"Питання ж "Приватбанку" на переговорах не стоїть. Воно загалом вимагає вирішення, адже в 2016 році націоналізація була проведена згідно закону і сьогодні діюче законодавство не передбачає повернення банку колишнім акціонерам. Національний банк, Кабінет Міністрів роблять все для того, щоб зберегти "Приватбанк" в тому стані, в якому він перебуває тепер. Він докапіталізований, працює, обслуговує половину населення України і рішення суду, яке було прийнято в квітні місяця, оскаржив Національний банк в апеляційній інстанції. Ми чекаємо на засідання суду, щоб робити наступні кроки", — розповів Смолій.

Від додав, що рішення Апеляційного суду в Лондоні дає можливість "ПриватБанку" судитися з колишніми власниками банку, "спираючись на англійське право, використовувати рішення англійських судів для відстоювання своїх інтересів, для повернення активів".

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