"Настав момент прориву": Про що українська делегація говорила з новою очільницею МВФ (ФОТО)

Мііністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та голова Нацбанку Яків Смолій зустрілись з новим директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.
Зустріч відбулася 17 жовтня у Вашингтоні, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Милованова і Twitter-сторінку Смолія.
"В МВФ пообіцяли ставитись з любов’ю, але вибагливо. Вони очікують, що цього разу нарешті настав момент прориву. Коли українці і уряд розвалять олігархічну систему, і українці зможуть жити так само добре, як поляки чи інші європейці", — написав Милованов.
У свою чергу, голова Нацбанку назвав першу зустріч з Георгієвою "головною подією поїздки". "Вірю, з її приходом МВФ ще більше розширить горизонти боротьби за майбутнє без нерівності", — додав Смолій.
У інтерв'ю "Голосу Америки" очільник НБУ повідомив, що основними питаннями в переговорах з МВФ стоїть ухвалення низки законопроєктів, бюджет на 2020 рік і відкриття ринку землі.
"Під час візиту місії МВФ в Україну ми проговорили основні параметри програми, накидали "драфт". Місія поїхала з відповідними напрацюваннями. Зараз у Вашингтоні команда продовжує погоджувати те, що не встигла погодити в Києві", — розповів Смолій.
Нагадаємо:
- Прем'єр-міністр Олексій Гончарук перед приїздом місії МВФ 10 вересня заявив, що Україні потрібна програма кредитування на 3-4 роки.
- 26 вересня місія МВФ завершила свою роботу в Україні. За даними ЗМІ, українська сторона не домовилася з Фондом про нову програму співпраці. Проте у Міністерстві фінансів заявили, що переговори перебувають в активній фазі.
- 27 вересня в МВФ повідомили, що продовжать обговорення нової трирічної програми в рамках розширеного фінансування України в найближчі тижні.
- У Нацбанку заявили, що переговори щодо наступного траншу МВФ заморожені через проблеми "ПриватБанку", однак прем'єр-міністр Олексій Гончарук спростував цю інформацію.
- 16 жовтня українська делегація вирушила до США на переговори з МВФ.