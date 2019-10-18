"Настав момент прориву": Про що українська делегація говорила з новою очільницею МВФ (ФОТО)

Мііністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов та голова Нацбанку Яків Смолій зустрілись з новим директором-розпорядником МВФ Кристаліною Георгієвою.

Зустріч відбулася 17 жовтня у Вашингтоні, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Милованова і Twitter-сторінку Смолія.

"В МВФ пообіцяли ставитись з любов’ю, але вибагливо. Вони очікують, що цього разу нарешті настав момент прориву. Коли українці і уряд розвалять олігархічну систему, і українці зможуть жити так само добре, як поляки чи інші європейці", — написав Милованов.

У свою чергу, голова Нацбанку назвав першу зустріч з Георгієвою "головною подією поїздки". "Вірю, з її приходом МВФ ще більше розширить горизонти боротьби за майбутнє без нерівності", — додав Смолій.

У інтерв'ю "Голосу Америки" очільник НБУ повідомив, що основними питаннями в переговорах з МВФ стоїть ухвалення низки законопроєктів, бюджет на 2020 рік і відкриття ринку землі.

"Під час візиту місії МВФ в Україну ми проговорили основні параметри програми, накидали "драфт". Місія поїхала з відповідними напрацюваннями. Зараз у Вашингтоні команда продовжує погоджувати те, що не встигла погодити в Києві", — розповів Смолій.

Нагадаємо: