В Українській Раді Бізнесу розробили 4 пропозиції до законопроєкту про Бюро фінрозслідувань

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Української Ради бізнесу.

"Перший заклик — створити обмеження на зарахування до штату Бюро, насамперед на керівні посади, колишніх співробітників правоохоронних органів: СБУ, Національної поліції, прокуратури, податкової міліції, — які роками "боролися" з тіньовою економікою і при яких ця тіньова економіка розквітла. Вони були вбудовані в цю систему. І заборона цим людям обіймати керівні посади в БФР — необхідна умова для того, щоб новий орган ефективно запрацював", — переконані в УРБ.

Друга умова — Бюро повинне бути єдиним органом із розслідування економічних злочинів, а в усіх інших правоохоронних органах не повинно бути аналогічних підрозділів.

"Третя умова — зарплата. Керівник такого органу, як Бюро фінансових розслідувань, повинен мати зарплату щонайменше в 500 тисяч гривень на місяць. Стільки отримує топ-менеджер великої корпорації. А тут людина, завдання якої — скоротити тіньову економіку в кілька разів. Спокус дуже багато, доведеться зачіпати інтереси дуже великих компаній. І навколо цього точитиметься боротьба. Навіть у рядових оперативників зарплата має бути від 30 тисяч гривень. Якщо менше — цих людей так само буде легко купити", — наголосили у Раді бізнесу.

Четверта умова — Бюро фінрозслідувань повинне розміщуватися в окремій офісній будівлі, і в жодному разі не в будівлі колишньої податкової міліції, митниці чи інших органів. "Це питання довіри до нового органу. Новий, бажано скляний, офіс, щоб навіть із вулиці було видно, як працюють у БФР", — наголосив Громико.

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