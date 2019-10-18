Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

18
Пт., жовт.
22 Нові матеріали

В Українській Раді Бізнесу розробили 4 пропозиції до законопроєкту про Бюро фінрозслідувань

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Президент Української асоціації виробників, член наглядової ради Української Ради бізнесу (УРБ) Александр Громико назвав чотири позиції, які мають лягти в основу нового закону №1208-2 "Про Бюро фінансових розслідувань".

 Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу Української Ради бізнесу.

"Перший заклик — створити обмеження на зарахування до штату Бюро, насамперед на керівні посади, колишніх співробітників правоохоронних органів: СБУ, Національної поліції, прокуратури, податкової міліції, — які роками "боролися" з тіньовою економікою і при яких ця тіньова економіка розквітла. Вони були вбудовані в цю систему. І заборона цим людям обіймати керівні посади в БФР — необхідна умова для того, щоб новий орган ефективно запрацював", — переконані в УРБ. 

Друга умова — Бюро повинне бути єдиним органом із розслідування економічних злочинів, а в усіх інших правоохоронних органах не повинно бути аналогічних підрозділів.

"Третя умова — зарплата. Керівник такого органу, як Бюро фінансових розслідувань, повинен мати зарплату щонайменше в 500 тисяч гривень на місяць. Стільки отримує топ-менеджер великої корпорації. А тут людина, завдання якої — скоротити тіньову економіку в кілька разів. Спокус дуже багато, доведеться зачіпати інтереси дуже великих компаній. І навколо цього точитиметься боротьба. Навіть у рядових оперативників зарплата має бути від 30 тисяч гривень. Якщо менше — цих людей так само буде легко купити", — наголосили у Раді бізнесу.

Четверта умова —  Бюро фінрозслідувань повинне розміщуватися в окремій офісній будівлі, і в жодному разі не в будівлі колишньої податкової міліції, митниці чи інших органів. "Це питання довіри до нового органу. Новий, бажано скляний, офіс, щоб навіть із вулиці було видно, як працюють у БФР", — наголосив Громико.

Нагадаємо:

Українська Рада Бізнесу Бюро фінансових розслідувань