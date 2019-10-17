Бізнес закликає Зеленського ветувати закон про судову реформу

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців (СУП) закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон про діяльність органів суддівського врядування №1008, який Верховна Рада 16 жовтня ухвалила в другому читанні.

Про це йдеться у їхній спільній заяві, інформує БІЗНЕС.

Вони нагадали, що напередодні голосування у Верховній Раді висловлювали занепокоєння щодо певних положень законопроєкту, які можуть підірвати довіру інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення економічного зростання.

Бізнес-асоціації України стурбовані тим, що ухвалений Закон може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов’язковими умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України.

Бізнес наголошує, що будь-які зміни у процедурі діяльності органів суддівського врядування, відборі суддів та формуванні складу Верховного Суду повинні спочатку активно обговорюватися публічно.

Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах.

Тому вони закликають президента ветувати цей Закон та провести ґрунтовну публічну дискусію між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики, бізнесом, міжнародною спільнотою та громадянським суспільством.

"Адже зараз надважливо сприяти впровадженню судової реформи, забезпечити реальне правосуддя, що сприятиме своєчасним і якісним рішенням, та напрацювати дійсно ґрунтовний документ, котрий забезпечить верховенство права та правосуддя в країні, і, в свою чергу, зміцнення довіри бізнес-спільноти задля подальшого приваблення інвестицій в економіку України", – наголошується в заяві.

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