Бізнес закликає Зеленського ветувати закон про судову реформу

Європейська Бізнес Асоціація (ЄБА), Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців (СУП) закликають президента Володимира Зеленського ветувати закон про діяльність органів суддівського врядування №1008, який Верховна Рада 16 жовтня ухвалила в другому читанні.
Про це йдеться у їхній спільній заяві, інформує БІЗНЕС.
Вони нагадали, що напередодні голосування у Верховній Раді висловлювали занепокоєння щодо певних положень законопроєкту, які можуть підірвати довіру інвесторів, необхідну для залучення масштабних інвестицій і досягнення економічного зростання.
Бізнес-асоціації України стурбовані тим, що ухвалений Закон може слугувати інструментом руйнування принципу верховенства права і обмеження доступу до правосуддя, які є обов’язковими умовами захисту недоторканності прав власності та запорукою необхідної довіри бізнес-спільноти для подальшого інвестування в економіку України.
Бізнес наголошує, що будь-які зміни у процедурі діяльності органів суддівського врядування, відборі суддів та формуванні складу Верховного Суду повинні спочатку активно обговорюватися публічно.
Бізнес-спільнота дуже занепокоєна оцінками, згідно з якими позивачі будуть змушені чекати понад 5 років на рішення Верховного Суду, якщо кількість його суддів скоротиться з 200 до 100 без одночасного реформування судів нижчих інстанцій та запровадження процесуальних фільтрів у кодексах.
Тому вони закликають президента ветувати цей Закон та провести ґрунтовну публічну дискусію між Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики, бізнесом, міжнародною спільнотою та громадянським суспільством.
"Адже зараз надважливо сприяти впровадженню судової реформи, забезпечити реальне правосуддя, що сприятиме своєчасним і якісним рішенням, та напрацювати дійсно ґрунтовний документ, котрий забезпечить верховенство права та правосуддя в країні, і, в свою чергу, зміцнення довіри бізнес-спільноти задля подальшого приваблення інвестицій в економіку України", – наголошується в заяві.
Нагадаємо:
- 15 жовтня ЄБА, Американська торговельна палата в Україні та Спілка українських підприємців закликали президента провести публічну дискусію щодо законопроєкту №1008 про судову реформу.
- 16 жовтня Верховна Рада ухвалила закон №1008 у другому читанні. Документом вносяться зміни до законів "Про судоустрій і статус суддів", "Про очищення влади" та "Про Вищу раду правосуддя". Він, зокрема, передбачає скорочення складу Верховного суду з 200 до 100 суддів, запровадження нового порядку формування Вищої кваліфікаційної комісії суддів, створення при Вищій раді правосуддя комісії доброчесності та етики.