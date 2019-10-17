Зеленський підписав скандальні закони про кешбек і касові апарати

Президент Володимир Зеленський підписав закони України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг".

Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.

"Закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями", — наголосили у президента.

Там переконані, що реалізація положень документів сприятиме підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативи класичним РРО.

"Функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет", — йдеться в повідомленні.

В пресслужбі президента нагадали, що для того, щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою.

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Крім того, законами із 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.

Також Зеленський доручив уряду та відповідним органам вжити необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через мережу і провести роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур.

Повідомляється, що з 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.

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