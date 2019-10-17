Зеленський підписав скандальні закони про кешбек і касові апарати

Президент Володимир Зеленський підписав закони України "Про внесення змін до Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг".
Про це інформує БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу глави держави.
"Закони спрямовані на захист легального бізнесу від недобросовісної конкуренції, виведення з тіньового обігу частки готівкових розрахунків, "сірого" товару, покращення ефективності податкового адміністрування та державного контролю за розрахунковими операціями", — наголосили у президента.
Там переконані, що реалізація положень документів сприятиме підвищенню загального рівня податкової культури та захисту споживачів за рахунок поетапного розширення фіскалізації розрахункових операцій та запровадження інноваційних технологічних рішень у вигляді програмних реєстраторів розрахункових операцій як альтернативи класичним РРО.
"Функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій (комп’ютер, планшет, смартфон), на який встановлено відповідне програмне забезпечення. При цьому Державна податкова служба України повинна забезпечити програмним рішенням для використання суб'єктом господарювання програмного РРО безкоштовно, а реєстрація програмного РРО здійснюватиметься через електронний кабінет", — йдеться в повідомленні.
В пресслужбі президента нагадали, що для того, щоб стимулювати споживачів отримувати чеки, законами пропонується запровадити з 1 жовтня 2020 року так званий механізм кешбеку, що передбачає можливість здійснення компенсації покупцеві (споживачеві) 100% вартості придбаних товарів (робіт, послуг) за рахунок частини штрафних санкцій за порушення вимог щодо РРО, застосованих за його скаргою.
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Крім того, законами із 1 січня 2021 року підвищується з 1,5 млн грн до 2,5 млн грн максимальний поріг річного доходу фізичної особи – підприємця на спрощеній системі оподаткування, який може відноситися до II групи платників єдиного податку.
Також Зеленський доручив уряду та відповідним органам вжити необхідні заходи для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через мережу і провести роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур.
Повідомляється, що з 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій.
Нагадаємо:
- 29 серпня 2019 року у Верховній Раді України зареєстрували два законопроєкти щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг: № 1053 "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" та №1073 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків в сфері торгівлі і послуг".
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Члени Української Ради Бізнесу закликали Верховну Раду внести зміни у законопроєкт №1073.
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10 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №1073 про "кешбек", який передбачає механізм компенсації покупцеві вартості покупки дорожче 100 грн в разі виявлення порушення при проведенні розрахункової операції.
- 7 жовтня українські підприємці влаштували акції протесту в низці регіонів країни проти законопроєктів №1053-1 та №1073.
- 15 жовтня підприємці під Офісом президента провели акцію "За вето законопроєктів №1053-1, 1073 проти знищення єдиної системи оподаткування.
- 18 жовтня українські підприємці знову проведуть акцію протесту під Офісом президента проти законопроєктів №1053-1 та 1073.