Зеленський встановив дедлайн для розробки законопроєктів щодо ФОП

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів у двотижневий термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування.
Про це йдеться у відповідному указі №761 / 2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців", який очільник держави підписав сьогодні, 17 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу президента.
Згідно з документом, уряд повинен створити Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва та залучити до її роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.
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"У двотижневий термін за участю згаданої Ради повинні бути розроблені і внесені на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування", – йдеться в указі.
Також документом пропонується збільшити річний ліміт граничного доходу для ФОПів, надати їм право використовувати працю найманих осіб, а також розширити перелік видів діяльності.
Крім того, Кабміну доручено вжити необхідних заходів для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через Інтернет і проведено роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур.
"З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій", – повідомили у пресслужбі президента.
Нагадаємо:
- 20 вересня Верховна Рада підтримала в другому читанні законопроєкти №1073 і №1053-1, а 3 жовтня парламент розблокував підписання цих документів президентом.
- 16 вересня підприємці влаштували у Києві акцію "Владо, геть від малого бізнесу!".
- 7 і 15 жовтня підприємці пікетували Офіс президента із закликом ветувати законопроєкти №1053-1 та 1073.
- 5 жовтня в Офісі президента повідомили про проведення консультацій з підприємцями, за підсумками яких вирішили запровадити дворічний мораторій на перевірку ФОПів (крім тих, що займаються ризиковими видами діяльності). Однак глава Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак спростував інформацію про домовленість з Офісом президента і анонсував новий пікет підприємців.