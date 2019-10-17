Зеленський встановив дедлайн для розробки законопроєктів щодо ФОП

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів у двотижневий термін розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроєкти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування.

Про це йдеться у відповідному указі №761 / 2019 "Про невідкладні заходи щодо забезпечення сприятливих умов для діяльності фізичних осіб – підприємців", який очільник держави підписав сьогодні, 17 жовтня, інформує БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу президента.

Згідно з документом, уряд повинен створити Координаційну раду з питань розвитку малого і середнього підприємництва та залучити до її роботи представників громадських організацій, що представляють інтереси малого бізнесу.

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"У двотижневий термін за участю згаданої Ради повинні бути розроблені і внесені на розгляд парламенту законопроєкти, спрямовані на лібералізацію умов і критеріїв віднесення фізичних осіб – підприємців до першої групи спрощеної системи оподаткування", – йдеться в указі.

Також документом пропонується збільшити річний ліміт граничного доходу для ФОПів, надати їм право використовувати працю найманих осіб, а також розширити перелік видів діяльності.

Крім того, Кабміну доручено вжити необхідних заходів для забезпечення прозорих і необтяжливих процедур реєстрації розрахункових операцій під час реалізації товарів та надання послуг через Інтернет і проведено роз’яснення щодо порядку застосування таких процедур.

"З 1 січня 2020 року має бути забезпечена можливість тестування платниками податків під час здійснення розрахункових операцій безкоштовного програмного рішення для використання такими платниками програмних реєстраторів розрахункових операцій", – повідомили у пресслужбі президента.

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