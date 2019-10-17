Volvo та Toyota презентували нові електромобілі (ФОТО)

Шведський автовиробник Volvo представив свою першу повністю електричну модель — Volvo XC40 Recharge, а японська компанія Toyota презентувала модель BEV – двомісний електричний сіті-кар, довжина якого менша за 2,5 метра.

Про це пише БІЗНЕС із посиланням на ain.ua та motor.ru.

Кросовер XC40 від Volvo став першою моделлю нової лінії електрокарів Recharge. Зовні між бензиновою версією XC40 і електрокаром — мало відмінностей. Але всередині модель обладнана сучасною інформаційно-розважальною системою з інтерфейсом "таким же зручним, як у смартфона", завдяки співпраці з Google. XC40 розганяється з нуля до 100 км/год за 4,9 сек і здатний проїхати до 400 км на одному заряді за стандартом WLTP.

За словами виробника, електромобіль буде швидко заряджатися: до 80% за 40 хвилин. Вартість на моделі в США будуть починатися з $50 тис.

Крім того, новинку у світі електрокарів презентувала також і японська компанія Toyota, автомобіль менший за Smart.

Модель BEV – це двомісний електричний сіті-кар, довжина якого менша за 2,5 метра. Новинка помітно менша за Smart ForTwo: вона на 205 міліметрів коротша і на 373 міліметри вужче за німецьку модель.

Запас ходу електрокара досягає 100 кілометрів, а максимальна швидкість не перевищує 60 кілометрів на годину. На ринку BEV з'явиться в двох версіях – звичайній та комерційній. Остання відрізняється можливістю трансформації салону залежно від мети використання: наприклад, можна перетворити його в мобільний офіс, встановивши складаний стіл, на якому зручно розмістити планшет.

Прем'єра автомобіля відбудеться на наступному тижні на автосалоні в Токіо.

Нагадаємо, в Україні у півтора рази зріс попит на електрокари.