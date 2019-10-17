СБУ передала ДБР результати перевірки щодо можливого тиску на бізнес

Служба безпеки України (СБУ) передала Державному бюро розслідувань (ДБР) результати внутрішньої перевірки щодо можливого тиску співробітників спецслужби на бізнес.
Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу СБУ.
"СБУ вже передала до Державного бюро розслідувань результати внутрішньої перевірки стосовно можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав", — повідомили у спецслужбі.
Там додали, що раніше передали ДБР результати службової перевірки щодо незаконного знищення тютюнових виробів, які були речовими доказами у одній із справі. Крім цього, до Національного агентства запобігання корупції направлено матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість та "підробляли" за сумісництвом.
Крім того, в СБУ відбулась перевірка обґрунтованості отримання службового житла, під час якої виявлено окремі випадки неправомірного одержання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР.
Загалом спецслужба рапортує про проведення 23 перевірок та службових розслідувань, за результатами яких до 55 осіб вжито "управлінських заходів". Кілька співробітників СБУ, у тому числі високопосадовців, перебувають під слідством.
"Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже діючий закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом", — наголосив голова СБУ Іван Баканов.
Нагадаємо:
- 20 липня 2019 року СБУ влаштувала обшуки на "ArcelorMittal Кривий Ріг" та заморозила проєкт на $150 млн.
- СБУ на брифінгу 22 липня звинуватила менеджмент ПАТ "АрселорМіттал Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій індійського бізнесмена, власника металургійної компанії "АрселорМіттал" Лакшмі Міттала. Однак в "ArcelorMittal Кривий Ріг" назвали некоректною заяву керівництва СБУ про високий рівень радіації на підприємстві.
- 3 вересня СБУ знову навідалась в "ArcelorMittal Кривий Ріг" для огляду об'єктів коксохімічного виробництва.
- 19 липня ТОВ "Бетон Комплекс", як входить до Групи "Ковальська", повідомило про загрозу зупинки роботи через арешт банківських рахунків за рішенням суду, що отримане за поданням СБУ та ГПУ.
- 19 липня ТОВ "Метал Холдинг Трейд" повідомило, що СБУ та ГПУ заблокували його діяльність.