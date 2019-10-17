СБУ передала ДБР результати перевірки щодо можливого тиску на бізнес

Про це повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу СБУ.

"СБУ вже передала до Державного бюро розслідувань результати внутрішньої перевірки стосовно можливого тиску співробітниками спецслужби на бізнес. Встановлено окремі правопорушення співробітників СБУ, які необґрунтовано ініціювали проведення огляду товарів, комерційних транспортних засобів, не маючи на це законних підстав", — повідомили у спецслужбі.

Там додали, що раніше передали ДБР результати службової перевірки щодо незаконного знищення тютюнових виробів, які були речовими доказами у одній із справі. Крім цього, до Національного агентства запобігання корупції направлено матеріали щодо двох співробітників СБУ, які мали незадекларовану нерухомість та "підробляли" за сумісництвом.

Крім того, в СБУ відбулась перевірка обґрунтованості отримання службового житла, під час якої виявлено окремі випадки неправомірного одержання квартир. Матеріали також будуть передані в ДБР.

Загалом спецслужба рапортує про проведення 23 перевірок та службових розслідувань, за результатами яких до 55 осіб вжито "управлінських заходів". Кілька співробітників СБУ, у тому числі високопосадовців, перебувають під слідством.

"Я ініціював аудит, щоб виявити механізми корупції у Службі. Вже діючий закон дає нам можливість не чекати початку реформи, а ефективно очищати власні лави. Усі мають зрозуміти невідворотність покарання, усвідомити рівність перед законом", — наголосив голова СБУ Іван Баканов.

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