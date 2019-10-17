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Чт., жовт.
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НАБУ затримало президента "Богдан Моторс" при спробі вилетіти з України 

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Агенти Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО та президента корпорації "Богдан Моторс" Олега Гладковського, який намагався вилетіти з України.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Поки це вся інформація, яку ми можемо повідомити з урахуванням збереження таємниці слідства. Деталі – пізніше", — розповіли в Бюро. 

У "Богдан Моторс" підтвердили затримання Гладковського, зазначивши, що не можуть коментувати висунуті звинувачення. У пресслужбі компанії повідомили, що Гладковський не мав на меті втекти з України, а збирався на профільну виставку в Брюссель. "Затримання було проведено для того, щоб відвернути увагу і створити певну картинку для ЗМІ, не більше. Олег Гладковський не планував покидати Україну, а вилітав для участі в профільній виставці як керівник компанії", — заявили в корпорації.

Нагадаємо:

  • Олег Гладковський, який раніше носив прізвище Свинарчук, підозрюється у зловживанні службовим становищем. Він є фігурантом справи про розкрадання в "Укроборонпромі". 25 лютого команда журналістських розслідувань  (програма "Наші гроші") презенутвала фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син Олега Гладковського, разом із Віталієм Жуковим і Андрієм Рогозою через фіктивні фірми постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними вдвічі-вчетверо цінами.
  • 19 липня НАБУ провело обшуки в офісі компанії "Богдан Моторс". У Бюро зазначили, що обшуки проводилися в рамках розслідування справи про розтрату державного майна в особливо великих розмірах службовими особами Міноборони України та Генштабу ЗСУ України. На думку слідства, у 2015-2018 рр. посадові особи незаконно внесли до державного оборонного замовлення спеціальний автомобільний транспорт та здійснили його закупівлю за завищеними цінами.
  • 24 липня НАБУ знову провело обшук в офісі компанії "Богдан Моторс".
  • 25 липня "Богдан Моторс" просив послів "Великої сімки" про захист від НАБУ.
НАБУ Богдан Моторс затримання Олег Гладковський