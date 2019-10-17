НАБУ затримало президента "Богдан Моторс" при спробі вилетіти з України 

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"НАБУ підтверджує затримання експершого заступника секретаря РНБО за підозрою у зловживанні службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України). Слідчі дії тривають. Поки це вся інформація, яку ми можемо повідомити з урахуванням збереження таємниці слідства. Деталі – пізніше", — розповіли в Бюро.

У "Богдан Моторс" підтвердили затримання Гладковського, зазначивши, що не можуть коментувати висунуті звинувачення. У пресслужбі компанії повідомили, що Гладковський не мав на меті втекти з України, а збирався на профільну виставку в Брюссель. "Затримання було проведено для того, щоб відвернути увагу і створити певну картинку для ЗМІ, не більше. Олег Гладковський не планував покидати Україну, а вилітав для участі в профільній виставці як керівник компанії", — заявили в корпорації.

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