В Україні запускають перший блокчейн даних

Банк "Аркада" та міжнародний системний інтегратор у сфері масштабованих ідентифікаційних рішень Industrial Innovation Group запускають перший в Україні блокчейн даних і вимірну одиницю "ОдІн" як основу мобільної платформи "Електронна Україна".

Як повідомляє БІЗНЕС з посиланням на пресслужбу банку, 16 жовтня у Києві сторони підписали меморандум про створення фінансово-промислового альянсу з метою запуску першого регіонального продукту – платформи для обміну даними KYC ("знай свого клієнта"). На основі блокчейну буде розроблено глобальну мобільну платформу "Електронна Україна".

Зазначається, що створена платформа підвищить рівень комфорту для клієнтів у банківському секторі. Це стосується швидкості банківських операцій, захисту інформації та мінімізації проміжних кроків. Ініціатива сприяє більш швидкій і безпечній ідентифікації клієнта та обміну супутньою документацією завдяки впровадженню таких прогресивних технологій як блокчейн. Також вона слугуватиме базою для створення Єдиного демографічного реєстру фізичних осіб України та стане кроком уперед у реалізації проекту "Електронна Україна".

Представники програми також наголосили на об'єднанні можливостей KYC серед банків-учасників, державних структур, фінансових установ та інших ліцензованих учасників платформи.

"Industrial Innovation Group приймає рішення в рамках цього Альянсу збільшити рівень інвестицій в Україні до 2 мільярдів євро. Оскільки платформа блокчейн створить необхідні умови для інвесторів, які зможуть інвестувати в Україну", – заявив акціонер та генеральний директор Industrial Innovation Group Тарьям Матар Тарьям з ОАЕ.





Новостворений Альянс готовий надати Кабінету міністрів України Стратегічну концепцію програми "Електронна Україна", забезпечити випуск електронних ідентифікаційних карт для громадян та радикально розширити сфери застосування технології блокчейн. На цій же основі Альянс розробляє моделі інвестиційних платформ для українського ринку, зокрема, для приватного сектора.

У свою чергу, президент банку "Аркада" Костянтин Паливода презентував нову систему для іпотечного кредитування на основі розрахункової одиниці "ОдIн". Впровадження в ринковий оборот "ОдIн" відбуватиметься за допомогою карт і девайсів з електронним цифровим підписом.

"Що таке "ОдIн"? Це індексована умовна розрахункова одиниця, яку уповноважений банк визначає, з урахуванням індексу інфляції, індексу цін виробників промислової продукції, будівельно-монтажних робіт та інших факторів. Система дозволяє мінімізувати інвестиційні ризики для клієнта і забезпечити стабільність фінансових відносин між усіма учасниками Альянс, – пояснили в банку.

Нагадаємо, у січні 2018 року на Всесвітньому економічному форумі в Давосі представили 14 країн блокчейн-лідерів. До цього списку потрапила й Україна.