Міжнародний інвестор зайде в капітал "Укргазбанку" до кінця року

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку увійде в капітал державного "Укргазбанку" до кінця цього року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства фінансів.

Зазначається, що 16 жовтня делегація Мінфіну та Міністерсва розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зустрілись у Вашингтоні з командою IFC. Сторони обговорили прогрес у підписанні Угоди про входження IFC в капітал "Укргазбанку", яку, як очікується, буде підписано до кінця цього року.

"IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління", — заявили у відомстві.

Сторони також обговорили плани співпраці з IFC у сфері розвитку концесій та приватизації майна, а також продовження співпраці зі Світовим банком.

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Представники Світового банку, зі свого боку, підтримали запровадження обігу землі та механізмів фінансової підтримки фермерів і приватизацію державних підприємств з метою знищити корупцію та збільшити інвестиції в українську економіку. "Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", — додали у міністерстві.

Додамо, що держава в особі Мінфіну є власником 94,94% акцій "Укргазбанку". У Меморандумі між Україною та МВФ прописано опцію входження IFC в капітал "Укргазбанку".

Нагадаємо:

У лютому 2019 року Мінфін разом з "Укргазбанком" та IFC анонсував початок "структурування фінансового інструмента для входження Корпорації [IFC] в капітал банку".

У березні Міністерство фінансів констатувало, що "Укргазбанк" повністю виконав зобов’язання, передбачені меморандумом щодо підтримки приватизації банку, підписаним з IFC.

У червні міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що переговори з IFC — на фінальному етапі і вже до кінця року в першого з держбанків можу бути міжнародний партнер.

Довідка: Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — міжнародний фінансовий інститут, що входить в структуру Світового банку. Створений в 1956 році. Метою є забезпечення припливу приватних інвестицій в країни, що розвиваються. IFC здійснює надання позик, інвестування у формі пайової участі в капіталі, пропонує структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора в країнах, що розвиваються. IFC не вимагає державних гарантій по наданим коштам. Джерелами коштів IFC є внески країн-членів, емісія облігацій на міжнародному фінансовому ринку і доходи від здійснення своїх операцій.