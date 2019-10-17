Чому відкритий ринок землі знищить половину…

Леонід Центило

Рано чи пізно ми прийдемо до…

Руслан Соболь

Контрабанда техніки. Чи є шляхи її…

Вікторія Куликова

Як і чому держава має дотувати…

Олександр Ткачук

Чому інвестиції люблять приватність?

Олександр Гладушко

Як власникам і керівникам середнього бізнесу…

Валерія Мерзлікіна

Чи гарантує МВА шлях до успіху?

Анастасія Мутас

Чому аграрії не вірять у пріоритетне…

Петро Євич

"Червона лінія" для ринку нерухомості –…

Владислав Кононов

17
Чт., жовт.
19 Нові матеріали

Міжнародний інвестор зайде в капітал "Укргазбанку" до кінця року

Новини
Налаштування
  • Дуже маленький Маленький Стандартний Збільшений Великий
  • Стандартний Helvetica Segoe Georgia Times

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) з групи Світового банку увійде в капітал державного  "Укргазбанку" до кінця цього року.

Про це повідомляє БІЗНЕС із посиланням на Facebook-сторінку Міністерства фінансів.

Зазначається, що 16 жовтня делегація Мінфіну та Міністерсва розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства зустрілись у Вашингтоні з командою IFC. Сторони обговорили прогрес у підписанні Угоди про входження IFC в капітал "Укргазбанку", яку, як очікується, буде підписано до кінця цього року.

"IFC високо оцінив результати роботи Укргазбанку, який знизив частку NPLs до рівня 10%, що стало можливим завдяки успішному впровадженню реформи корпоративного управління", — заявили у відомстві.

Сторони також обговорили плани співпраці з IFC у сфері розвитку концесій та приватизації майна, а також продовження співпраці зі Світовим банком.

Читайте також: The Детектор: Що робить влада для бізнесу

Представники Світового банку, зі свого боку, підтримали запровадження обігу землі та механізмів фінансової підтримки фермерів і приватизацію державних підприємств з метою знищити корупцію та збільшити інвестиції в українську економіку. "Ці та інші заходи можуть дозволити Україні отримати фінансову підтримку від Світового банку вже на початку 2020 року", — додали у міністерстві.

 Додамо, що держава в особі Мінфіну є власником 94,94% акцій "Укргазбанку". У Меморандумі між Україною та МВФ прописано опцію входження IFC в капітал "Укргазбанку".

Нагадаємо:

  • У лютому 2019 року Мінфін разом з "Укргазбанком" та IFC анонсував початок "структурування фінансового інструмента для входження Корпорації [IFC] в капітал банку".
  • У березні Міністерство фінансів констатувало, що "Укргазбанк" повністю виконав зобов’язання, передбачені меморандумом щодо підтримки приватизації банку, підписаним з IFC. 
  • У червні міністр фінансів Оксана Маркарова заявила, що переговори з IFC — на фінальному етапі і вже до кінця року в першого з держбанків можу бути міжнародний партнер.

Довідка: Міжнародна фінансова корпорація (IFC) — міжнародний фінансовий інститут, що входить в структуру Світового банку. Створений в 1956 році. Метою є забезпечення припливу приватних інвестицій в країни, що розвиваються. IFC здійснює надання позик, інвестування у формі пайової участі в капіталі, пропонує структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора в країнах, що розвиваються. IFC не вимагає державних гарантій по наданим коштам. Джерелами коштів IFC є внески країн-членів, емісія облігацій на міжнародному фінансовому ринку і доходи від здійснення своїх операцій.

Світовий банк Мінфін гроші