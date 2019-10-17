Раді пропонують альтернативу скандальному законопроєкту №1210

Текст законопроєкту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, буде оновлений на 60% після внесення погоджених з усіма сторонами змін. Тому доцільніше було б створити новий доопрацьований законопроєкт, а не вносити зміни у стару редакцію.

Таку думку висловила народний депутат Ніна Южаніна після засідання Верховної Ради, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетьманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардеп.

Вона переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.

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Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі. В Кривому Розі працівники днями вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.

За оцінками учасників ринку, новий законопроєкт може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів. У результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж в Росії у 9 разів. Цим одразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.

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