Раді пропонують альтернативу скандальному законопроєкту №1210

Текст законопроєкту №1210, який передбачає підвищення ренти за видобуток залізної руди майже в 5 разів, буде оновлений на 60% після внесення погоджених з усіма сторонами змін. Тому доцільніше було б створити новий доопрацьований законопроєкт, а не вносити зміни у стару редакцію.
Таку думку висловила народний депутат Ніна Южаніна після засідання Верховної Ради, повідомляє БІЗНЕС із посиланням на РБК-Україна.
"Якщо врахувати пропозиції, напрацьовані фахівцями та нардепами у групах, погоджені усіма сторонами, зокрема "Слугами народу" й головою комітету Данилом Гетьманцевим, то текст законопроєкту оновиться на 60%", – заявила нардеп.
Вона переконана, що додаткове і необґрунтоване фіскальне навантаження на підприємства галузі спровокує зворотні процеси – скорочення виробництва і кількості зайнятих людей. Тож ставити на голосування у парламенті такий "сирий" законопроєкт – логіки немає.
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Тим часом в регіонах України вже почали страйкувати – співробітники гірничодобувної галузі. В Кривому Розі працівники днями вийшли під міськраду із закликом не допустити схвалення цього законопроєкту. Впевнені, що різке підвищення ренти негативно позначиться на їхніх зарплатах, або й взагалі залишить людей без роботи.
За оцінками учасників ринку, новий законопроєкт може призвести до зростання рентних платежів у 4-5 разів. У результаті, за даними міжнародної аудиторської компанії PWC, добувати руду в Україні буде дорожче, ніж в Росії у 9 разів. Цим одразу ж скористаються конкуренти України на цьому ринку.
Нагадаємо:
- У грудні 2017 року Верховна Рада внесла зміни до Податкового кодексу, якими з 1 січня 2018 року знизила ставку ренти на видобуток природного газу на нових свердловинах в залежності від їх глибини з 29% до 12% (до 5 тисяч метрів) і з 14% до 6% (понад 5 тисяч метрів), що стало важливим кроком на шляху залучення великих інвестицій у газовидобувну галузь України. Також парламент ввів заборону на підвищення цих ставок на 5 років – до 2023 року.
- 30 серпня 2019 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №1210, який, крім іншого, пропонує змінити підхід до формування бази оподаткування при підрахунку рентних платежів.
- 20 вересня члени Київської торгово-промислової палати закликали голову парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева не допустити ухвалення в другому читанні трьох законопроєктів в сфері фіскальної політики без урахування думки бізнесу.
- 30 вересня Європейська бізнес асоціація закликала владу дотримуватися принципу стабільності податкової системи та впроваджувати нові підходи до формування рентної плати на залізну руду в рамках реформи податкового законодавства.