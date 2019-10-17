Тримають марку: Apple, Google, Amazon і Microsoft залишаються найдорожчими брендами світу

Apple, Google, Amazon і Microsoft залишаються найдорожчими брендами, попри пильну увагу антимонопольних органів до технологічних концернів.

Про це свідчать маркетингові дослідження Interbrand, пише БІЗНЕС із посиланням на dw.com.

На першому місці опинилася Apple, вартість цього бренду зросла на 9% і досягла майже $234 млрд. Google посідає друге місце, вартість бренду збільшилася на 8%, до $167,6 млрд.

Amazon подорожчав одразу на 24%, до майже $125,3 млрд. У результаті ця компанія інтернет-торгівлі і провайдер голосового асистента Alexa збільшила відрив від Microsoft, вартість бренду якого зараз оцінюється в $109 млрд.

Компанія Coca-Cola, яка тривалий час посідала перше місце в рейтингу, тепер з великим відставанням займає лише п'яту позицію ($64,3 млрд), втративши ще 4%.

Вартість Facebook знизилася на 12%, до майже $40 млрд. У результаті компанія опустилася з 9 на 14 місце.

Interbrand оцінює вартість брендів за діловими показниками, впливом на клієнтів і потенційною здатністю досягти подальшого збільшення прибутку.

Нагадаємо, ринкова капіталізація 100 найбільших публічних компаній світу за 12 місяців (квітень 2018 — березень 2019 року) зросла на 5%, досягнувши рекордної позначки в $21 трлн.