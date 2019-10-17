Рада погодила запуск Єдиної державної е-системи в сфері будівництва

За законопроєкт №1081 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг в сфері будівництва" проголосували 319 народних депутатів, інформує БІЗНЕС.

У документі зазначається, що Єдина державна електронна система у сфері будівництва (далі – електронна система) – єдина інформаційно-телекомунікаційна система у складі містобудівного кадастру, що забезпечує створення, перегляд, відправлення, прийняття, збирання, внесення, накопичення, обробку, використання, розгляд, зберігання, захист, облік, та надання інформації у сфері будівництва, а також електронну взаємодію між фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами надання адміністративних послуг у сфері будівництва.

Електронна система включатиме реєстр будівельної діяльності, електронний кабінет користувача електронної системи і портал електронної системи.

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Також законопроєкт передбачає:

- подання документів в електронній формі для отримання всіх адміністративних та інших послуг у сфері будівництва, а також отримання таких послуг в електронній формі 24 години на добу 7 днів на тиждень;

- скорочення переліку документів, що подаються для отримання адміністративних послуг у сфері будівництва;

- запровадження електронної взаємодії між державними електронними інформаційних ресурсами, суб’єктами надання адміністративних послуг у сфері будівництва для - отримання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна»;

- запровадження отримання результатів надання адміністративних послуг в електронній формі, отримання паперового примірника лише за бажанням;

- оплату адміністративних послуг у сфері будівництва, штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності за допомогою електронної системи;

- запровадження ідентифікатора об’єкта будівництва та завершеного будівництвом об’єкта, який буде незмінними протягом життєвого циклу об’єкта;

- включення до електронної системи контрольних примірників будівельних норм, обов’язкових для виконання національних стандартів, інших нормативних документів - технічного характеру, які є обов’язковими для виконання відповідно до закону;

- запровадження відкритого доступу до інформації, яка міститься в електронній системі (крім персональних даних), через портал електронної системи; запровадження єдиного - порядку присвоєння та зміни адрес об’єктам нерухомого майна

Нагадаємо, у травні 2019 року Мінрегіонбуд України повідомив про спрощення реєстрації об'єктів будівництва – термін присвоєння поштових адрес об'єктам будівництва та нерухомості скоротили з 30-ти днів до п'яти.