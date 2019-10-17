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Суд призупинив розгляд позову Коломойського щодо повернення "ПриватБанку"

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Господарський суд Києва призупинив розгляд позову колишніх акціонерів "ПриватБанку" Ігоря Коломойського і Triantal Investments Ltd. про визнання недійсним договору про викуп банку Міністерством фінансів 21 грудня 2016 року.

Про це повідомляється на офіційному сайті суду, інформує БІЗНЕС.

Суд вирішив відкласти справу про повернення акцій "ПриватБанку" колишнім власникам до вирішення іншої подібної справи в Україні. "Повідомляємо, що судове засідання у справі №910/1834/19, призначене на 10-у годину 30 хв. 17 жовтня 2019 не відбудеться у зв'язку із зупинкою виробництва у справі №910/1834/19 до набрання законної сили рішенням у справі № 826/7432/17", — йдеться в повідомленні.

Як повідомив "Економічній правді" виконуючий обов’язки голови суду Петро Паламар, відповідне рішення 16 жовтня ухвалила суддя Людмила Шкурдова. "Наскільки я знаю, причина зупинення — до розгляду іншої судової справи, яка розглядається не в Господарському суді міста Києва. Вона розглядається в Україні, в іншому суді", — сказав Паламар.

За його словами, ухвала про призупинення розгляду провадження з'явиться в Єдиному реєстрі судових рішень через кілька днів.

Предмет судової суперечки — це договір, за яким держава Україна отримала у власність акції "ПриватБанку" в процесі націоналізації на прохання самих же його найбільших акціонерів Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова.

Нагадаємо, 15 жовтня Апеляційний суд Лондона і Уельсу задовольнив скаргу "ПриватБанку" на рішення першої інстанції про невідповідність юрисдикції позову держбанку до колишніх власників.

Приватбанк суд